«القطرية» تطلق أطول رحلة عالمياً

أورد موقع شــركة «الخطوط الجـوية القطرية» التي أطلقت أولى رحلاتها إلى أوكلاند فـي نيــوزيلندا أمس، أن رحلة العودة ستكون الأطول لشركة طيران تجارية من حيث زمن التحليق.

وأكدت ناطقة باسم شركة الطيران أن الرحلة QR920 غادرت مطار حمد الدولي، ويتوقع أن تستغرق الرحلة 16 ساعة و20 دقيقة في حين تستغرق رحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وستكون الأطول في العالم وفقاً لموقع «فلايت رادار 24» الذي يتتبع رحلات الطيران.

وأعلنت «القطرية» إنها تستخدم طائرة «بوينغ 777» لأولى رحلاتها الى نيوزيلندا البالغة مسافتها 14 ألفاً و534 كيلومتراً.

وســاهـــم الــتـــطــور التكنولوجي خلال العقد الأخير في زيادة كفاءة استهلاك الوقود، ما يشجع على تسيير رحلات أطول.

يذكر ان الرقم القياسي السابق لأطول رحلة منتظمة كان لـ «طيران الإمارات» التي أطلقت رحلات مباشرة إلى أوكلاند من دبي في آذار (مارس) 2016.