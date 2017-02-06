أسعار النفط ترتفع في آسيا بفضل تراجع الدولار

صعدت أسعار النفط اليوم (الإثنين) إذ أقبل التجار على شراء العقود الآجلة للنفط الخام مع تراجع الدولار ومخاوف من إمكان تمديد عقوبات أميركية جديدة على إيران بما يؤثر على إمدادات الخام.

لكن مؤشرات على زيادة الإنتاج الأميركي والقلق من احتمال تباطؤ الطلب على الاستيراد من الصين حدت من مكاسب النفط.

وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينيتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج «برنت» مقابل 57.01 دولار للبرميل بزيادة 20 سنتاً عن آخر تسوية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 54.02 دولار للبرميل.

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة ضخ سيولة في العقود الآجلة للخام مع تراجع الدولار وبفضل التوقعات القوية بشكل عام للسوق والمدعومة بجهود المنتجين لخفض الإنتاج.

وفقد الدولار أربعة في المئة تقريباً مقابل سلة عملات رئيسة منذ مطلع كانون الثاني (يناير) ليصبح بذلك الاستثمار في منتجات أخرى بما في ذلك العقود الآجلة للخام أكثر جاذبية.

وقال متعاملون إن التوتر بين طهران وواشنطن دعم النفط أيضاً إذ دفع اختبار صاروخ باليسيتي أجرته إيران في الآونة الأخيرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.