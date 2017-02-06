زعيتر من الهرمل: كل الجهود ستبذل للنهوض بالواقع الزراعي في لبنان عموما والبقاع خصوصا

أقامت قيادة “حركة أمل” في الهرمل حفل استقبال لوزير الزراعة غازي زعيتر، في حضور المسؤول التنظيمي لاقليم البقاع مصطفى الفوعاني وقائمقام الهرمل طلال قطايا وفاعليات ومزارعين.

والقى الفوعاني كلمة نوه فيها بدور زعيتر في وزارة الاشغال “حيث استطاع تعويض بعض الحرمان المزمن”، واستبشر خيرا بوجوده في وزارة الزراعة “وخصوصا ان هذا القطاع يشكل مصدر رزق لأغلبية اهلنا في هذه المنطقة”.

واعتبر ان زعيتر هو “من مدرسة امام المحرومين، واننا نأمل كل خير بوجوده على رأس وزارة الزراعة في هذه المرحلة”.

ثم تحدث زعيتر، فأكد أمام المزارعين ان “كل الجهود ستبذل للنهوض بالواقع الزراعي في لبنان عموما والبقاع خصوصا”، وان “الرئيس نبيه بري أعطى التوجيهات للعمل من أجل انساننا ومن أجل رفع الحرمان عن المناطق التي عانت على مدى عقود من الزمن”، واعدا ب”متابعة هواجس العاملين في القطاع الزراعي وهمومهم من أجل تحسين واقعهم، خصوصا في ظل الازمات المحيطة التي كان لها تاثير كبير على الزراعة”.

كما شدد زعيتر على “ضرورة إيجاد حلول للمزارعين، إضافة إلى متابعة الوضع الإنمائي الذي كان ولا يزال من صلب ميثاق حركة أمل”.