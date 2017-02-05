عودة العلاقات اللبنانية – السعودية تحدّها أزمة المملكة المالية !



تصدّعت العلاقات اللبنانية – السعودية في السنوات الاخيرة بسبب عوامل عديدة، منها الاختلاف بالرأي حول الازمة السورية، الاخذ والرد في المواقف تجاه الاعتداء على السفارة السعودية في طهران، المد والجزر الذي طال انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، قبل ان ينال ميشال عون الرضى المحلي والاقليمي السعودي والدولي .. وصولاً الى تجميد المساعدات العسكرية للبنان بقيمة 3 مليار دولار ..

المملكة العربية السعودية، التي تحضتن اراضيها نحو 250 الف لبناني، وتركّز استثماراتها في لبنان في قطاعات سياحية، عقارية، مالية ومصرفية، فضلاً عن تسجيل تبادل تجاري بقيمة 782.80 مليون دولار في العام 2012 … هي نفسها اليوم تعاني أزمة مالية حادّة، تفتح على المصراعين باب التساؤلات حول استمراريتها في موقعها الريادي الداعم للبنان في الشأن المادي.

مؤشرات الوجود اللبناني في السعودية، فضلاً عن استثمارات المملكة في لبنان تراجعت في مختلف القطاعات، الا انّ لكل قطاع اسبابه، منها السياسية الداخلية والخارجية وأخرى الاقتصادية.

داخلياً، أعاد انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية الزخم الى الحياة الاقتصادية والسياحية كما اعطت زيارته الى السعودية في اولى جولاته العربية بارقة أمل لما فيها من ضرورات مجتمعية، سياسية واقتصادية للبلدين عامة وللبنان خاصة..

وبينما يرحب الجميع بكل وفاق ووئام بين اي بلدين، الا انّ عودة العلاقة بين لبنان والسعودية الى سياقها الطبيعي فتح شهيّة اللبنانيين على مساعدات بالجملة، متناسين أنّ السعودية تمرّ منذ انخفاض اسعار النفط عالمياً بأزمة مالية حادة تركت آثارها داخلياً وخارجياً..

ما هي تفاصيل العلاقة بين لبنان والسعودية وكيف تأثرّت منذ العام 2011 مروراً بالعام 2014 والى عام 2016؟ كيف سيكون وضع المملكة العربية في ظل الازمة التي تعيشها وما هو مصير الهبة العسكرية للجيش اللبناني ؟؟

الخبير الاقتصادي الدكتور غازي وزني و الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يفنّدان في حديث لـ “الاعمار والاقتصاد”، العلاقات اللبنانية – السعودية من جهة و وضع المملكة العربية وسياستها المالية الجديدة من جهة اخرى.

أسباب اقتصادية وسياسية خلف تدهور العلاقات

تبرز العلاقات اللبنانية السعودية في أكثر من جانب اقتصادي وضّحها كل من شمس الدين ووزني، الا ان اسباب تدهورها اختلفت بين سبب سياسي وآخر اقتصادي.

هذه الاختلافات فصّلها شمس الدين معتبراً ان الحد الفاصل لكافة التغيرات الجذرية في مختلف القطاعات مرتبط بشكل اساسي بأزمة انخفاض اسعار البترول في الخليج، الامر الذي جعل العام 2014 هو الفاصل بين علاقات ممتازة وأخرى اقل امتيازاً .

وعن جوانب العلاقات الاساسية بين البلدين تحدث شمس الدين عن 4 عناوين اساسية، تأثر اثنان منها بتوتر العلاقات السياسية كالسياحة والاستثمارات السعودية، بينما كانت التداعيات الاقتصادية السبب الرئيسي لتراجع العلاقات كالتبادل التجاري والعمالة اللبنانية في المملكة العربية.

فبينما تشكّل العمالة اللبنانية في السعودية اول أوجه التعاون اللبناني السعودي، أشار شمس الدين الى “انها الاكبر في دول الخليج ويتراوح عددها بين 250 الف و300 الف، يتبوّأ معظمهم مراكز مهمة كما يتقاضون رواتب عالية ، وبالتالي فإن تحويلاتهم الى لبنان كبيرة جداً .”

للاشارة، تبلغ اجمالي تحويلات اللبنانيين سنوياً نحو 7,5 مليارات دولار منها نحو 58% من دول الخليج اي ما قيمته 4.350 مليارات دولار. وتشكّل التحويلات من السعودية نحو 20% من اجمالي التحويلات اي ما قيمته 1,5 مليار دولار .. وقد تأثرت في مطلق الاحوال بتراجع اسعار النفط عالمياً.

ورغم انه قبل انخفاض اسعار البترول، كان الرقم أعلى بكثير، الا ان شمس الدين أكّد على ان التراجع لا علاقة له بالتوترات السياسية بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتراجع اسعار النفط . كذلك الامر بالنسبة الى تراجع حركة التبادل التجاري بين البلدين، التي ” لا ترتبط يأي شكل من الاشكال بالتوترات السياسية، بل ان الاسباب اقتصادية بحتة، ابرزها اغلاق الحدود السورية الاردنية بعد العام 2011 . الامر الذي ادى الى انخفاض حركة الاستيراد والتصدير في ما بين البلدين، وبعد ان كان لبنان يستورد بقيمة 400 مليون دولار ويصدّر الى السعودية بحدود ال 340 مليون دولار، انخفضت تلك الارقام ووصلت في العام 2016 الى استيراد بنسبة 371 مليون دولار وتصدير بقيمة 266 مليون دولار. فسجّلت حركة التبادل التجاري تراجعاً من مليار دولار الى 700 مليون دولار. “

الشق الثاني من العلاقات اللبنانية السعودية، تأثر بتداعيات التوتر السياسي، وهي تركّز بمجملها على الاستثمارات السعودية خصوصاً في السوقي العقاري والسياحي اللبناني، والتي تجمّدت وتراجعت الى حدود 8 مليارات دولار. يعود هذا التراجع بحسب شمس الدين اولاً الى انخفاض اسعار النفط دون ان ينكر تداعيات التوترات السياسية على هذا القطاع بشكل او بآخر، ” تماماً كما تأثر عدد السياح السعوديين في لبنان الذي وصل الى حدود ال 400 الف سائح قبل العام 2011 وتراجع الى حدود ال 120 الف ومن بعدها الى 40 الف سعودي في لبنان في السنة الاخيرة . فضلاً عن حجم التمويل السعودي لمشاريع الاعمار في لبنان الذي بلغ منذ بدء الاعمار في العام 1992 الى يومنا هذا حوالي 2 مليار دولار في قطاعات مختلفة، الكهرباء، المدارس ، الطرق والمياه … “

أزمة مالية .. وتأمّلات في غير محلها

غالباً ما تكون العلاقات بين اي بلدين رهينة للمواقف السياسية من جهة وللاوضاع الداخلية لكل بلد من جهة أخرى، وبينما تأرجحت العلاقة بين لبنان والسعودية من مستقرّة حيناً ومتأزّمة حيناً آخر، عاد قطارها على السكة الصحيحة بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية واختياره السعودية البلد العربي الاول لزيارته وحل الخلافات الاخيرة.. لكن وقبل السؤال عن أبعاد هذا الزيارة ، وجمع الرهانات والتفاؤلات حول عودة كل انواع الدعم الى لبنان .. لا بد من الاشارة الى انه رغم توتر العلاقات السياسية في السنوات الاخيرة، الا انها لم تكن السبب الوحيد في تراجع الدعم السعودي للبنان، وبالتالي فإن قبل العام 2014 – عام انخفاض اسعار النفط – لن يكون حكماً كما بعده، رغم عودة المسار الى الطريق الصحيح عبر الزيارة الاخيرة.

فأوضاع المملكة اقتصادياً ليست على ما يرام لا بل تعاني أزمة مالية حادة منذ النصف الثاني للعام 2014، وبالتالي فإن فرملة سرعة التأملات بازدهار اقتصادي لبناني بفضل السعودية أمر ضروري لاسباب مختلفة لخّصها الخبير الدكتور غازي وزني لـ “الاعمار والاقتصاد”، مثنياً على اهمية الزيارة اجتماعياً سياسياً واقتصادياً .

يشير وزني الى ان الازمة التي تعاني منها السعودية تعود بشكل اساسي الى انخفاض اسعار النفط عالمياً في العام 2014، والذي ساهم بتراجع المداخيل النفطية أكثر من 50%، الامر الذي انعكس على المؤشرات الاقتصادية كافة..

بالنسبة الى المالية العامة، فانها ” تسجّل عجوزات مرتفعة تفوق الـ 13 % من حجم الاقتصاد، بينما كانت تسجّل فوائض تتراوح بين 4 و 5 % . اما النمو الاقتصادي، فقد تراجع من 3,5 % الى أقل من 1% ، فضلاً عن تراجع احتياطاتها بالعملات الاجنبية من 735 مليار دولار الى حوالي 580 مليار دولار واضطرارها اللجوء الى الاسواق المالية المحلية والعالمية للاستدانة . “

إجراءات لدرء المخاطر

في هذا السياق، اشار وزني الى ان هذا الوضع المالي الجديد، جعل السعودية مضطرة الى اتخاذ اجراءات متعددة الاتجاهات، اولها اعتمادها على رؤية اقتصادية جديدة تصل الى العام 2030 تستند بشكل اساسي على استبدال الاعتماد على المداخيل النفطية والاعتماد على مداخيل استثمارية. اي اضطرارها الى تطوير القطاعات الاقتصادية الاخرى غير النفطية، منها السياحية والصناعية .. “

ورغم ان هذه الخطة يعود تطبيقها لصالح السعودية، وبالتالي لصالح اي دولة تعتمد بشكل اساسي على النفط في اقتصادها، الا ان وزني يشك بنجاحها لانها رؤية طموحة وستواجه تحدّيات عميقة تجعل اهدافها صعبة المنال في المرحلة المقبلة، بحيث ان تطوير كافة القطاعات أمر صعب في ظل الوضع المتاّفر.

الاجراء الثاني يطال السياسة المالية العامة، فعلى صعيد الانفاق، جمّدت السعودية عدداّ كبيراّ جداً من المشاريع الاستثمارية في المنطقة كما اوقفت سياسات الدعم للمواطنين لديها.

في السياسة الضرائبية، يشير وزني الى انها ” قامت بعدد من الاصلاحات الضريبية، كإدراج ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5% بعد ان كانت معدومة في بلادها، ووضعت الرسوم على زيارات الحج والتعمير، كما رفعت الرسوم على الاقامات واوقفت الدعم على المحروقات والكهرباء.”

في الاطار نفسه، تحدث عن مؤشرات تشير الى امكانية ادراج السعودية لرسم جديد على تحويلات الوافدين اليها الى الخارج بقيمة 6% من قيمة التحويلات. ويذكر ان هنالك حوالي 11 مليون اجنبي يحوّلون سنوياً 52 مليون دولار اي تحصيل حوالي مليارين و 3 مليار دولار من تحويلات المغتربين، الامر الذي يطال بدون شك اللبنانيين المقيمين هناك.

بوادر العام 2017 ..

خلاصة الموضوع، ان “السعودية تتعايش مع وضع مالي متأزّم وتعتمد في عام 2017 على تحسّن سعر برميل النفط متسلّحة باتفاقية فيينا في تشرين الثاني 2016 ، حيث تقدّر ارتفاع سعر برميل النفط الى ما بين 55 و 60 دولار اميركي. “

يعتبر هذا الامر اكبر دليل على ان الدول المنتجة للنفط غير قادرة على الاستمرار في ظل انخفاض سعر برميل النفط الى أقل من 40 دولار اميركي.

من هذا المنطلق، يشير وزني الى ان واقعية الامور تقتضي على ان لا يتأمّل لبنان بالحصول على الهبات من السعودية في الفترة المقبلة. في المقابل، نوّه الى ايجابية زيارة عون الى السعودية ونتائجها المرتقبة الايجابية اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، لاسباب كثيرة ” اولها تعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدهورت بشكل لافت اخيراً، اما اجتماعياً، فتساعد على تنظيم العمالة اللبنانية التي تعيش حالة خوف وقلق من الترحال وتفتح الطريق من جديد للعمل والتوظيف. وفي الشق السياسي فإن ايجابية هذه الزيارة تطال تحسّن العلاقات في ما بين البلدين والمهمّة في مختلف الاوضاع.

الاسباب باتت واضحة للجم تفاؤلات اللبنانيين بدعم مالي سعودي وبعودة هبة الثلاثة مليارات دولار المجمّدة أخيراً، الا ان الايجابيات في المقابل لها تداعيات كثيرة على مختلف الاصعدة والقطاعات، في هذا الاطار يشير وزني الى انه في عام 2017، “يمكن توقّع زيادة عدد السياح السعوديين التي تراجعت مؤخراً اكثر من 75% منذ عام 2010 والى العام 2016 ، من 191 الف سائح الى 48 الفاً.”

عودة العلاقات الى سياقها الطبيعي، لا بد وان ينعكس بشكل طفيف على الحركة الاستثمارية السعودية في لبنان التي شهدت حالة من الجمود والتراجع لاكثر من 45 % لا سيما وانها تبلغ 5,3 مليار دولار في القطاعات العقارية، السياحية والصناعية.

كافة العناوين التي ترسم طريق العلاقات اللبنانية السعودية والتي تحدث عنها شمس الدين في بداية الموضوع ستتأثر ايجاباً، بالتالي يشير وزني الى “تحسّن طفيف لا بد ان نلمسه في هذا العام في الصادرات اللبنانية التي تراجعت من 358 مليون دولار في العام 2012 الى 272 مليون دولار في العام 2016 ممثلة نسبة 10% من اجمالي الصادرات. اما التحويلات اللبنانية فتوقّع وزني ان تبقى مستقرة في المدى المنظور الى حين تحسّن الاوضاع الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص.

يبدو ان العهد الجديد، يسير على خطى تساهم في عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي الى البلد، ورغم ان عودة العلاقات مع السعودية تعيد الآمال وترسم خططاً لمستقبل أفضل لكافة اللبنانيين، الا ان التوقعات بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى ايران، ربما تفتح ابواب النار عليه من جديد رغم ان الفائدة الاقتصادية المتأتية من علاقات قانونية ورسمية مع الدولة الاسلامية قد تكون بشكل من الاشكال بادرة خير لانطلاق عهد اقتصادي جديد في لبنان .. وتحركات الرئيس المقبلة ومفاعيلها داخلياً وخارجياً هي التي تحدد هذا المصير .. فإلى اين ؟

كادر

اتفاق ” فيينا ” .. أمل الدول المنتجة للنفط !

سجّل العام 2014 نقلة نوعية في اقتصادات الدول المنتجة للنفط والمعتمدة بشكل اساسي على البترول، بسبب انخفاض اسعار النفط بشكل كبير، الامر الذي وضع كافة الدول العربية تحت رحمة سعر البرميل. وبينما رسمت رئاسات مختلف الدول سياسات مالية وضريبية جديدة للحد من حجم الخسائر التي ترتبت عليها والتي قد تزداد سنوياً، الا ان العيون ظلت شاخصة نحو قرارات منظمو “اوبك” التي اتخذت في تشرين الثاني 2016 خلال الاجتماع الوزاري للمنظمة في فيينا.

نتائج هذا الاجتماع كانت كفيلة بالتأمل برأب الصدع في اقتصادات الدول المنتجة للنفط التي خسرت اكثر من 50% من مداخيلها، الامر الذي انعكس على موازنتها وسياستها المالية والاجتماعية …

وقد اعتبرت النتائج تاريخية، فتوصلت منظمة “أوبك” إلى اتفاق لخفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا ليصبح في حدود 32.5 مليون برميل يوميا على ان يدخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017 الحالي. بموازاة ذلك، تعهدت روسيا ( الدولة غير العضو في أوبك)، بخفض إنتاجها بمعدل 300 ألف برميل يوميا”، وهي نصف الكمية، التي كان يؤمل في أن تخفضها الدول النفطية من خارج “أوبك”.وأكد المجتمعون في حينها أن الاتفاق، الذي يعد أول خفض للإنتاج تتخذه “أوبك” منذ 8 سنوات، سيعيد التوازن إلى سوق النفط العالمي، التي تعاني من تخمة معروض مفرطة منذ صيف 2014. وبموجب الاتفاق ستخفض السعودية إنتاجها النفطي إلى 10.06 ملايين برميل يوميا، فيما ستجمد إيران إنتاجها عند 3.797 ملايين برميل يرميا، وذلك بحسب ما أفاده مصدر في المنظمة.

دخل القانون حيز التنفيذ، ورغم ان الايجابيات المنتظرة هي اكبر بكثير من السلبيات، الا ان الخبراء قد أجمعوا على ان تحسّن الاوضاع الاقتصادية في الدول العربية المعنية لن يحصل بين ليلة وضحاها، وبالتالي يلعب الوقت اهمية كبرى في هذا المجال خصوصاً وان الخسائر كانت كبيرة سياسياً، اقتصادياً وضريبياً.. للدولة والشعب معاً.