10% من العائلات اللبنانية تتحكم بالمقاعد النيابية منذ 100 سنة



إذا كانت الأيام العشرة الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تركت بصماتها على مستوى العالم بأسره، فكيف بولاية كاملة لأربع سنوات، إذا تسنى لسيد البيت الأبيض أن يكمل ولايته؟

لن تكون حقبة دونالد ترامب عابرة في حياة بلاده والعالم. أميركا التي يعرفها الأميركيون منذ خمسة قرون تتغير بسرعة. هجرة الأوربيين(لا سيما الانكليز) نحو القارة الأميركية، كانت في معظمها إما بسبب الاضطهاد السياسي أو الأزمات الاقتصادية أو بحثا عن الثروة. هكذا تطورت الولايات المتحدة على حساب السكان الأصليين(الهنود الحمر) الذين تعرضوا للطرد والابادة، وصارت هذه الدولة بدءا من القرن العشرين القوة السياسية ـ الاقتصادية ـ المالية الأولى في العالم.

عندما سئل أحد كبار العاملين في قطاع النفط في الولايات المتحدة، في العام 2010، عن سر قراره بالاستثمار في قطاع الاعلام في لبنان، وهو الأميركي من أصل عربي(سوري) الذي يقيم ابا عن جد في “أرض الأحلام”، أجاب سائليه:”صدقوني، أميركا التي ذهب إليها أجدادنا في البواخر من أجل الفرصة والحلم، توشك على الانتهاء. أميركا ستزداد عزلة وتقوقعا، وكلما مضت في هذا الاتجاه، سيزداد الانقسام الداخلي، حول عناوين الهجرة والتقديمات الاجتماعية ومسائل تنظيمية(نموذج إقتناء الأسلحة)، وهذا يقودنا إلى إستنتاج مفاده أن أميركا لن تكون دولة مستقرة في المدى المتوسط، لا بل ثمة خطر من إحتراب أهلي في المستقبل”.

لم يقنع الضيف الأميركي الحاضرين. بدا وقتذاك أنه كمن يقدم أوراق إعتماده إلى جهات سياسية لبنانية من بوابة مؤسسات إعلامية من لون سياسي معين(قربية من فريق 8 آذار)، أما الهدف، فهو حجز مقعد لأعماله المستقبلية في قطاع الغاز والنفط في الساحلين اللبناني والسوري في المتوسط.

وبالفعل، لم تمض اشهر قليلة حتى كتب هذا المتمول الأميركي مقالة بعنوان “دينامو السلام المفقود في المشرق” تناول فيها ما اسماها “اللعبة النفطية في المنطقة”، معتبرا أن “تغذية عملية السلام (باتت) للمرة الأولى، مرتبطة بثروة المنطقة (النفط والغاز) وبذلك، فإن الحوافز المالية لعملية السلام سوف تطرح كوصفة جديدة على طاولة البحث في الشرق الأوسط”، قبل أن يختم قائلا:”قد تستطيع السياسة المتنازعة على الأرض (بين لبنان وسوريا وإسرائيل) إيجاد قضية مشــتركة في البحر”!

هل نشهد في العقود المقبلة هجرة معاكسة من الولايات المتحدة إلى شتى أنحاء العالم، وهل أن أميركا بلد اللجوء الأول، أقله منذ القرن السادس عشر حتى الآن، لم تعد كذلك؟ وهل أن هذا المسار بات مسارا نهائيا أم أنه يرتبط فقط بالحقبة الترامبية؟

لا أحد يملك أجوبة حاسمة، لكن الأكيد أن القلق يزنّر معظم عواصم العالم، ولا يستثني الشعب الأميركي نفسه، خصوصا في ظل إنقسام مراكز الدراسات والتفكير في الولايات المتحدة، حول طبيعة التحديات الداخلية أو الخارجية، ومنها تحدي اللجوء والهجرة، وهذه كلها من شأنها أن تصنع هوية ترامب الرئاسية.

في خطواته الأولى، يبدو دونالد ترامب كمن يريد تحدي المألوف والتقليد، حتى ضمن الجمهوريين أنفسهم، لذلك برزت تفسخات أو تصدعات في جسم الادارة المولودة حديثا، سرعان ما تم رأبها بسلسلة إقالات واستقالات وتعيينات هي الدليل الأوضح على أن الرجل ليس من الصنف الذي يتراجع تحت وطأة حملات الضغط، وخصوصا الاعلامية، وهو الذي يتعرض منذ فوزه في الانتخابات، لإنتقادات في معظم الاعلام الأميركي لم يواجهها رئيس أميركي قبله.

صحيح أن الولايات المتحدة لا يمكن إختصارها بشخص، ولكن إن دلّ ما يحصل على شيء، إنما على وجود مزاج ما في الشارع الأميركي بدأ ترامب يلتقط نبضه منذ إنطلاق أولى حملاته الانتخابية، وها هو بعد فوزه، يسعى إلى تكريسه من خلال تعديلات تصيب صميم نظام الهجرة الأميركي الذي كان دائما عصيا على التغيير والتعديل بسبب الانقسامات الجمهورية والديموقراطية والتقاليد الراسخة في المؤسسة الأميركية.

وإذا كان من المبكر الجزم في ما يمكن أن تكون عليه السياسة الخارجية للادارة الجمهورية الجديدة، أو ما يمكن أن تحتمله من مفاجآت، خصوصا أنها تحمل في طياتها تعبيرات عن الصراعات والتناقضات المفتوحة على مصراعيها ضمن الفريق الترامبي الواحد المتعدد الأبعاد، فإن ما يتفق عليه الخبراء هو أن محاربة “داعش” ستشكل حتما إحدى أولويات الرئيس الأميركي الجديد، من دون الزج بقوات أميركية على الأرض لا في سوريا ولا في العراق، بإستثاء معادلة الخبراء(التواجد العسكري الرمزي برا)، وهذه نقطة إلتقاء أميركية ـ روسية، فيما تطرح قضية المناطق الآمنة في سوريا علامات إستفهام كثيرة، خصوصا أن مضمونها مختلف عن تلك التي كانت مطروحة في زمن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، أي أنها مشروطة بتفاهم روسي أميركي، مثلما يشترط الروس موافقة الحكومة السورية عليها!

هذا الالتقاء الأميركي ـ الروسي، في الملف السوري من جهة وفي التفاهم على حماية أمن إسرائيل من جهة ثانية، وفي النظرة شبه المتقاربة إلى مسألة الأقليات(الأكراد نموذجا) في المنطقة من جهة ثالثة، تزامن مع توزيع الحكومة الروسية في مؤتمر الأستانة مسودة الدستور السوري الجديد الذي يخرج سوريا من عمقها العربي لا بل يلغي دورها القومي ويعزلها عن محيطها وخصوصا عن كل مجريات الصراع العربي ـ الاسرائيلي، وفي ذلك وحده الجواب عن الأفكار التي حملها رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في رحلاته المكوكية إلى موسكو في العام 2016.

لا ينتقص هذا التوصيف المتصل بمؤتمر الأستانة من وجود دفع روسي ـ تركي ـ إيراني، تُرجم بتثبيت قرار وقف الأعمال العدائية من جهة وبعزل “النصرة” وكل المجموعات الارهابية المسلحة الخارجة عن سقف التفاهم الثلاثي، من جهة ثانية. هذا الدفع يستند بالدرجة الأولى إلى شراكة روسية ـ إيرانية متينة تقوم على وحدة المصالح والأمن القومي، وأبرزها مواجهة الارهاب وحفظ النظام السوري، من دون أن ينفي ذلك وجود رغبة روسية بالاستفادة من لحظة الانتصار الاستراتيجي في مدينة حلب لجعلها مدخلا لتكريس قناعة دولية وإقليمية وعربية وسورية بحتمية الحل السياسي في سوريا وبالتالي وضعه موضع التنفيذ، بينما يرغب الايرانيون بالمراكمة وتثبيت الانجازات وحماية دمشق من اي خطر يتهددها حاليا أو يمكن أن يهددها مستقبلا.

يدرك الايرانيون كما الروس بأن التغيير الذي حصل في مواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنما هو تغيير تكتيكي لا أكثر ولا أقل. الصحيح أيضا أن أردوغان وجد في التنسيق مع روسيا وإيران تحقيقاً لمصالح بلاده القومية وأهمها دفع خطر التنظيمات الكردية من خلال زرع جماعات حليفةللحكومة التركية في الشريط الشمالي الشرقي لسوريا.

أين لبنان من هذه التطورات التي يشهدها الاقليم والعالم بأسره؟

فاز اللبنانيون برئيس جمهوريتهم كما فازوا بحكومتهم الجديدة وبإعادة فتح أبواب مجلسهم النيابي بفضل إنكفاء الخارج عنهم وليس نتيجة صحوة وطنية مفاجئة.

لقد شكل الاستنكاف الخارجي بعد هزيمة العام 1967 فرصة لترك اللبنانيين يرسمون معالم مصيرهم الوطني بأنفسهم، إلا أن حسابات الطوائف التي تقدمت على حسابات الوطن، جعلت اللبنانيين غير آبهين لما يحصّن بلدهم، فكان أن صار لبنان ممرا لاستقبال أفواج اللاجئين والثوار والثورات ومرآة لصراعات المنطقة، وكانت الحرب الأهلية اللبنانية التي أفرزت على مدى 15 سنة وقائع وإنقسامات ما زال المجتمع اللبناني يعاني من تبعاتها وخصوصا الديموغرافية والسياسية والاقتصادية حتى يومنا هذا.

اليوم، وبينما ينشغل أهل الاقليم بإطفاء الحرائق أو تأجيجها، في مسار قد يعيد رسم خريطة المنطقة بأسرها، فإن لبنان يمتلك الفرصة ذاتها. يستوجب ذلك من اللبنانيين أن يقاربوا حاضرهم ومستقبلهم بما يؤدي إلى ترسيخ وحدة بلدهم في زمن تفكك الكيانات وإعادة اللحمة إلى شعبهم في زمن التفسخات والحروب الأهلية المذهبية والطائفية والقبلية والعشائرية وبناء دولتهم في زمن الدويلات والامارات.

المؤسف أنه بعد مضي حوالي المائة سنة على ولادة اللجنة الادارية الاولى الممثلة للشعب اللبناني في العام 1922، تستمر المسرحية ذاتها والنغمة ذاتها والممثلون أنفسهم والمخرج نفسه. كل عهد أتى وكل سلطة توالت على الحكم، تريد قانونا إنتخابيا على قياس مصالحها وليس على قياس البلد.

ما يشهده اللبنانيون حاليا من معارك سياسية بعنوان القانون الانتخابي العتيد لا يبشر بالخير، بل يؤكد وجود خلل بنيوي كبير. الكل يريد تجديد شباب النظام الطائفي والمذهبي والكل يريد قضم حصة أكبر والكل يسلك المعابر نفسها من فساد ومنافع ورشوة وخدمات وعصبية طائفية ومذهبية.

هل تستحق الزعامة إحراق بلد؟

أدمن اللبنانيون الترياق الخارجي. معظم القوانين الانتخابية لم تنتجها آليات دستورية لبنانية، وآخرها قانون الدوحة. التحدي اليوم أمام جميع القوى السياسية بالذهاب إلى ما ينقض أصل وجودها فهل يعقل أن هناك من أهل التشريع من يريد أن يشرّع لالغاء أو إضعاف نفسه؟

المسألة صعبة ومعقدة والأيام المقبلة تحمل في طياتها بذور إنفراط عقد تفاهمات لم يجف حبرها بعد.

إذا كان “الستاتيكو” اللبناني مطلبا إقليميا ودوليا، سيجد اللبنانيون من يتبرع بالنيابة عنهم بإكتشاف حل سحري يضعهم على سكة حماية إستقرارهم، فيكون لهم مجلسهم النيابي الجديد كما كان لهم رئيس للجمهورية ومعه حكومة جديدة.

أما إذا تعذرت الرعاية الخارجية، فلا مناص من إستخدام سلاح الميثاقية. الكل يبادر والكل يشحذ السكاكين، ولا أحد يلغي من حساباته سلاح الميثاقية الذي مهد الطريق أمام “الجنرال” للوصول إلى قصر بعبدا، وها هو يوضع في حسبان كل معترض على القانون الانتخابي الجديد.

مائة سنة على وضع لبنان على خريطة الانتخابات النيابية، وما زالت حوالي 100 عائلة لبنانية تتوارث المقاعد، وهي لا تزيد عن 10 في المائة من العائلات اللبنانية.

عائلات لبنانية ورثها الاستعمار التركي ثم الانتداب الفرنسي الوكالات الحصرية والمقاعد التمثيلية. كانت تبيع نفسها في السابق لمن يمثل الخارج وعندما إكتملت معالم الرشد السياسي(الاستقلال)، صارت تبيع سلعتها مداورة بين خارج يتبدل ويتحول ويتغير وبين زعامات طائفية بحاجة مستمرة لمن يقدم لها الولاء الأعمى.