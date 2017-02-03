13 شخصاً بينهم لبنانيان على لائحة العقوبات الأميركية لطهران

أعلنت الادارة الاميركية فرضها عقوبات على 13 شخصاً و12 كياناً رداً على التجربة الصاروخية الباليستية الاخيرة التي أجرتها طهران.

وأَضافت وزارة الخزانة الاميركية أسماء الأفراد الـ13 والكيانات الـ12 الى لائحة العقوبات.

وتستهدف هذه العقوبات الاولى التي تقرها ادارة دونالد ترامب شركات وافرادا في إيران والصين ولبنان تعتبرها واشنطن داعمة لبرنامج الصواريخ البالستية الايراني والحرس الثوري.

والأفراد الـ13 الذين أضافت وزارة الخزامة الاميركية أسماءهم الى لائحة العقوبات، بحسب ما أودرت قناة “أي بي سي” الاميركية:

-يحيى الحاج المعروف بالحاج يحيى من مواليد 23 أيار 1959 في عرمتا اللبنانية.

-عبد الله أصغر زاده، من مواليد 16 أيلول 1968.

– تني داريان المعروف شيخ دريان من مواليد السادس من أيلول 1979 .

– حسن دهشان الابرهيمي من مواليد 12 آذار 1961.

– محمد عبدالأمير فرحات المعروف فرحات محمد من مواليد 23 آب 1969. وهو لبناني .

– محمد مقام من مواليد 16 أيلول 1970.

– قمبيز روستاميان من مواليد 27 آب 1960.

– علي شريفي المعروف علي صالحي، من مواليد 23 شباط 1966.

– كين شيانهوا، من مواليد كانون الثاني 1979.

-ريتشارد يوو العروف يوي ياودونغ.

– مصطفى زاهدي المولود في 29 حزيران 1978.

– خضرت زرغري، من مواليد 1944

– كارول زو من مواليد 30 تشرين الاول 1982.