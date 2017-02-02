زيادة حادة في مخزونات الخام الأميركية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم (الأربعاء) إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بخفض الإنتاج، في حين نمت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما توقع المحللون زيادتها 3.3 مليون برميل.

وقال إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 1.2 مليون برميل.

وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 100 ألف برميل يومياً بحسب ما أظهرت الأرقام. وتراجع معدل تشغيل المصافي 0.1 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين 3.9 مليون برميل.

ونمت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل مقابل توقعات بأن تنخفض 903 آلاف برميل.

وارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 530 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي.