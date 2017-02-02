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رئيس نقابة المطاعم: اعداد لا باس بها من السياح الخليجيين في مقاهي بيروت

فبراير 2, 2017

اعلن رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي والباتيسيري طوني رامي عن “وجود اعداد لا باس بها من السياح الخليجيين وتحديدا السعوديين والكويتيين في مطاعم ومقاهي بيروت وخصوصا يوم امس”.مشيرا الى انه:”لاحظ وجوها لم يشاهدها منذ خمس سنوات من هذه الجنسيات”، ومتمنيا ان “يكون ذلك ايذانا بعودة الخليجيين الى لبنان”

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اعلن رئيس نقابة المطاعم والملاهي والمقاهي والباتيسيري طوني رامي عن “وجود اعداد لا باس بها من السياح الخليجيين وتحديدا السعوديين والكويتيين في مطاعم ومقاهي بيروت وخصوصا يوم امس”.مشيرا الى انه:”لاحظ وجوها لم يشاهدها منذ خمس سنوات من هذه الجنسيات”، ومتمنيا ان “يكون ذلك ايذانا بعودة الخليجيين الى لبنان”

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