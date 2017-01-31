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نقابة مزارعي الجنوب الى الشارع الاربعاء احتجاجا على سياسة تهريب المنتوجات

يناير 31, 2017

عقدت نقابة مزارعي الجنوب اجتماعا في منزل عمران وضاح فخري في مزرعته العمرانية قرب منطقة ابو الاسود الزهراني.

وصدر اثر الاجتماع بيان اشار فيه المجتمعون، الى ان “سياسة تهريب المنتوجات الاجنبية الى لبنان هي مقتل للزراعة الوطنية ولنا جميعا، والواقع الاليم الذي نتعرض له سوف يجبرنا على النزول الى الشارع والتظاهر والاعتصام وقطع الطرقات، ولن يكون امامنا اي محرمات حيث ان قطع الارزاق هي من قطع الاعناق”.

وعليه قرر المجتمعون، ان “يوم الاربعاء الأول من شباط، الساعة الثانية عشرة ظهرا، هو موعد النزول الى الشارع والتعبير عن الغضب الصارخ، وذلك في محلة الزهراني على اوتوستراد الجنوب”.

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عقدت نقابة مزارعي الجنوب اجتماعا في منزل عمران وضاح فخري في مزرعته العمرانية قرب منطقة ابو الاسود الزهراني.

وصدر اثر الاجتماع بيان اشار فيه المجتمعون، الى ان “سياسة تهريب المنتوجات الاجنبية الى لبنان هي مقتل للزراعة الوطنية ولنا جميعا، والواقع الاليم الذي نتعرض له سوف يجبرنا على النزول الى الشارع والتظاهر والاعتصام وقطع الطرقات، ولن يكون امامنا اي محرمات حيث ان قطع الارزاق هي من قطع الاعناق”.

وعليه قرر المجتمعون، ان “يوم الاربعاء الأول من شباط، الساعة الثانية عشرة ظهرا، هو موعد النزول الى الشارع والتعبير عن الغضب الصارخ، وذلك في محلة الزهراني على اوتوستراد الجنوب”.

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