مباحثات بين غرفتي طرابلس وبلفور أكدت أهمية توطيد الروابط وتوثيق العلاقات

أجرى رئيس مجلس إدارة غرفة طرابلس ولبنان الشمالي توفيق دبوسي مباحثات مع رئيس غرفة بلفور في فرنسا ألان سايد، في حضور المدير العام لغرفة بلفور كريستيان أربيز، الدكتور رائد قوطة من جامعة بلفور، ورئيسة الدائرة التجارية والعلاقات العامة في الغرفة ليندا سلطان.

سايد

وتحدث سايد فقال: “إن زيارتنا تهدف إلى الشروع بالتعارف وتبادل الأفكار، كما أوجزنا مرتكزات أعمال وأنشطة غرفة بلفور، ونحن نتطلع الى إقامة أوسع علاقات التعاون مع غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وهناك الكثير من المشاريع التي يمكن أن نقوم بتنفيذها بشكل مشترك، ولكننا نشدد على أن تكون هذه المشاريع حيوية وقابلة للتنفيذ والتحقيق، وأن تتوافر معها عناصر المتابعة من أجل الإنجاز وبلوغ الغاية منها”.

وأشاد ب”شخصية الرئيس دبوسي المنفتحة والمليئة بالأفكار البناءة، وتعود بالنفع على المجتمع الإقتصادي”، داعيا إياه إلى “زيارة غرفة تجارة وصناعة بلفور من أجل الإطلاع ميدانيا على الدور الذي تقوم به تجاه المجتمع الإقتصادي الفرنسي”.

وجدد سايد “تقديره الاستثنائي للهمة العالية والديناميكية الريادية عند الرئيس دبوسي”، وقال: “لسنا في حاجة إلى أن يحدثنا عنها أحد لأننا لمسناها من خلال استماعنا إلى افكاره ووقوفنا عند وجهات نظره والدور الذي يقوم به من خلال موقعه القيادي في غرفة طرابلس ولبنان الشمالي، وكذلك وقوفنا عند مواطن القوة التي تحتضنها المدينة، وعند ما شاهدناه من مشاريع كبرى حاضرة ومستقبلية تحتضنها وتطلقها غرفة طرابلس مما ولد لدينا الإنطباع بأنها مؤسسة كبرى ومدهشة تعطي لنا قوة دفع للتعاون الوثيق في المستقبل الواعد من أجل تعزيز العلاقات الإقتصادية اللبنانية – الفرنسية على كل مستويات الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

دبوسي

من جهته، أعطى دبوسي “فكرة مماثلة من الشروح، التي تناولت مهام وصلاحيات غرفة طرابلس ولبنان الشمالي عموما، بالنسبة إلى حجم المشتركين والمنتسبين الى عضويتها”، وقال: “إن الانتساب إلى الغرف التجارية اللبنانية ليس إلزاميا، كما هي عليه الحال في غرفة بلفور”.

ورحب ب”التعاون الثنائي بين غرفة طرابلس ولبنان الشمالي وغرفة تجارة وصناعة بلفور”، وقال: “لهذه الغرفة الصديقة الكثير من القدرات والخبرات يمكن أن نستفيد من تجربتها في مجتمع الأعمال، لا سيما أن غرفة طرابلس لها سلة مشاريع وبرامج إنمائية متعددة، منها احتضان المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الدور الذي تقوم به حاضنة الأعمال (بيات)، والتي سلط الاضواء عليها مديرها العام فواز حامدي، ولديها مختبرات لمراقبة الجودة وتوفير السلامة الغذائية، ومراكز الأبحاث والتطوير في مجال الصناعات الغذائية ومركز التدريب والتأهيل شرح أهدافها مديرها العام الدكتور خالد العمري”.

أضاف: “أتاحت الزيارة الميدانية المشتركة فرصة إطلاع ضيوفنا من غرفة بلفور على كيفية إدارة مشاريعنا، وكذلك تلك التي تطلقها غرفة طرابلس ولبنان الشمالي. كما أطلعناهم على الحركة التجارية والسياحية من خلال تجوالهم في أسواق طرابلس الداخلية التاريخية والتراثية، وقيامهم استتباعا بجولة واسعة شملت زيارة معرض رشيد كرامي الدولي للاطلاع على مشاريع على المستوى العام، وخصوصا مشروع إنارة شوارع مدن الفيحاء على الطاقة الشمسية، بالتعاون مع المعرض في مناخ من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتلازم الحركة التجارية مع المعارض ، ومرفأ طرابلس واستعداداته اللوجستية التي تساعده على تطوير خدماته، بعدما بات مقصدا لحركة الحاويات على رصيف يمتد 600 متر طول، وبعمق 15.30، وسيصل الى عمق 17 مترا في المستقبل القريب، إضافة إلى المنطقة الإقتصادية الخاصة، وهي مشروع مستقبلي جاذب لحركة الإستثمارات اللبنانية والعربية والدولية، أي بإختصار التعرف على مواطن القوة ومصادر الغنى التي تمتلكها مدينة طرابلس عاصمة لبنان الشمالي”.

وأكد “أهمية توطيد الروابط وتوثيق العلاقات مع غرفة بلفور في فرنسا، بهدف الإستفادة القصوى من قدراتها وخبراتها للقيام بمشاريع إنمائية مشتركة، من أجل تطوير وتحديث مجتمعنا الإقتصادي على مستوى القطاعين الخاص والعام”.