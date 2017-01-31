فنيانوس : لنقلة نوعية في قطاع النقل العام

أكد وزير الاشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، بعد اطلاعه اليوم من المدير العام للطرق والمباني طانيوس بولس، على أوضاع الورش التابعة لوزارة الاشغال في مراكز جرف الثلوج، أن “الخطة التي وضعتها الوزارة شملت كل المناطق اللبنانية ووفرت كل الحاجات والتدابير اللازمة وأعطت نتائجها الايجابية دون تسجيل اي حوادث تذكر، وأنجزت الورش أعمال فتح الطرق، أي الطرقات الدولية والرئيسية كلها، وتقوم بأعمال رش الملح عند أوقات الجليد حفاظا على السلامة العامة. والأهم من ذلك أنها قامت بوضع فرق طوارئ للتدخل السريع عند الضرورة أثناء أيام العاصفة حفاظا على سلامة المواطنين”.

على صعيد المطبات، لفت فنيانوس الى ان الوزارة “راسلت المحافظات لتطبيق قرار ازالة المطبات عن الطرق عملا بقانون السير، خصوصا لجهة تحديد السرعة واستبدال المطبات باشارات السير المطلوبة، ومنها ( cat eyes) وتخطيط عرضية للطرق واقامة 108 جسور في كل لبنان للمشاة بديلا عن المطبات، وذلك عبر مشروع سيتم تلزيمه بطريقة شفافة عبر ال B O T. كون هذه المطبات تشكل خطرا على سلامة المواطنين وتلحق اضرارا جسيمة بالطرقات”.

وقال: “بالنسبة لعمل الموظفين في الوزارة، اتخذنا عدة قرارات لتفعيل العمل وتنظيم دوام الموظفين، وطلبنا من وزارة شؤون التنمية الادارية اجهزة ساعات الدوام لتنظيم وتفعيل اوقات العمل، وكل من لا يلتزم بذلك يتحمل المسؤولية”، منوها ب”عمل بعض الموظفين الذين يمارسون اعمالهم معه حتى وقت متأخر”.

ورأى انه “يجب وضع الاسس والمعايير اللازمة للانطلاق بنقلة نوعية لتحقيق قطاع نقل عام منتظم ومتكامل يخدم كافة المواطنين، وذلك انطلاقا من مدى ادراكي لأهمية دور هذا القطاع في تنشيط وتفعيل التنمية والنمو الاقتصادي وقطاع النقل العام للركاب”.

سلسلة اجتماعات

وكان فنيانوس عقد في مكتبه اليوم سلسلة اجتماعات، تناولت الاوضاع السياسية والانمائية والادارية.

عباش هاشم ونقولا وحميد

وإستقبل عضوي تكتل “التغيير والاصلاح” النائبين عباس هاشم ونبيل نقولا، ثم عضو كتلة “التحرير والتنيمة” النائب أيوب حميد، وتناول البحث الاوضاع والمستجدات الراهنة والمواضيع الانمائية المناطقية والمشاريع المدرجة على جدول أعمال الوزارة.

خطار

كما استقبل فنيانوس، المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، ثم وفدا من شركة “liban post”.

قريطم

وتناول مع رئيس مجلس ادارة واستثمار مرفأ بيروت حسن قريطم، في حضور القاضي طوني فنيانوس والمستشار بيار بعقليني، اوضاع ومختلف شؤون المرفأ.

مخاتير الحروف

وبحث فنيانوس مع وفد من مخاتير الحروف – جبيل، في حضور المستشار فراس سعد، شؤونا انمائية وامكانية اعادة النظر في تعديل تصنيف المنطقة المحيطة في محمية بتنعال.

اثنى الوفد على “تحرك الوزير فنيانوس واتصاله مع وزير البيئة ومديرية التنظيم المدني لمعالجة الموضوع بما يتناسب مع البيئة، وذلك ضمن القوانين المرعية الاجراء اذا امكن”.