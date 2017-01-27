الحاج حسن: يجب تكبير حجم الإقتصاد ليستوعب الأدمغة والطاقات الشابة

أقام برنامج إنجازات البحوث الصناعية (LIRA) الهادف الى دعم البحث والتطوير في الصناعة، حفل عشائه السنوي في فندق فينيسيا في حضو وزيرالصناعة الدكتور حسين الحاج حسن (رئيس هيئة الإشراف على برنامج LIRA)، رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمي الدكتور معين حمزة، نائب حاكم مصرف لبنان هارونيات صاموليان، رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، رئيس مؤسسة ليبنور حبيب غريزي، ممثل الجامعة اللبنانية الدكتور حسن زين الدين، رئيس الجامعة اللبنانية-الأميركية الدكتور جوزف جبرا، رئيس الجامعة الإسلامية الدكتورة دينا المولى، رئيس جامعة الحريري البروفسور رياض شديد، نائب رئيس جامعة اللويزة الدكتور سهيل مطر، نائب رئيس الجامعة اللبنانية-الدولية الدكتور علي طربيه، نائب رئيس الجامعة اليسوعية الدكتور لولا سركيس، رئيس الجامعة العربية الدكتور آرمو عدوي، الأب طلال الهاشم عن جامعةالكسليك، عن جامعة البلمند الدكتور ايلي كرم، إضافة الى أعضاء هيئة الإشراف على برنامج (LIRA) وأعضاء جمعية الصناعيين وعمداء كليات الهندسة والعلوم في الجامعات المشاركة.

بعد النشيد الوطني، قدم المنسق العام لبرنامج (LIRA) سعيد حمادة الحفل بكلمة لفت فيها الى ان “هذاالحفل الذي اصبح عرفا تقليديا بعد نهاية كل عام، وذلك للقيام بعملية مراجعة وتقييم للسنة السابقة وعرض عناوين الخطة المقبلة”.

ثم عرض فيلم قصير عن نشاط البرنامج وما تم تحقيقه، وتبعه فيلم عن إطلاق البرنامج لعام 2017.

الحاج حسن

ثم ألقى رئيس هيئة الإشراف على برامج (LIRA) الوزير الحاج حسن كلمة استهلها بالترحيب بالحضور والمشاركين في برنامج LIRA وبالأخص مصرف لبنان بصفته عضو في هيئة الإشراف والذي قدم مئة الف دولار كمساهمة ليستعمل كجزء من كلفة الأبحاث على أن تستكمل من قبل الصناعيين والذي هو شريك وله مصلحة في وضع البحث الصناعي موضع التنفيذ”.

كما عرض الوزير الحاج حسن “ما تم إنجازه وتحقيقه لعام 2016 من بحوث صناعية”، لافتا الى “اننا ما زلنا دون الطموح الكبير في هذا البرنامج الذي أمل أن يكبر ويتطور مما نصبو اليه من أهداف أكبر وفاعلية هامة ضمن تعزيز البنية المالية للمشاريع والأبحاث”.

وقال:”لقد تم تعديل في الأنظمة حول كيفية تقديم البحوث والمشاريع للجامعات فضلا مع المرونة في الهيئة الإدارية للجامعات الملتزمة بالبرنامج، وهناك عشر جامعات مشاركة بالبرنامج وايضا هناك جامعات أخرى تريد الإنضمام للبرنامج، كما ان هناك تطورا للبرنامج من خلال وسائل التواصل الإجتماعي”، داعيا “الى مزيد من التطوير والبحث عن مصادر مالية جديدة لكي يتطور برنامج LIRA الى الأفضل وليكون بمستوى طموحاتنا”.

وأضاف:”كما إننا نسجل فخرنا بالصناعة الوطنية رغم كل الإمكانات الضئيلة، ونحن على أبواب مرحلة جديدة في لبنان، ومن المفترض أن يكون هناك تغيير في المفهوم الإقتصادي ونحو اقتصادي أكبر للقطاعات الإنتاجية، ونحن معنيون أن نواصل ونستمر بنضالنا وكفاحنا لتحقيق أفضل وتعزيز اقتصادنا ولا سيما ان هناك تحديات كبيرة تواجهنا، لذلك يجب أن تكبرالصناعة في لبنان لكي يستوعب الإبحاث والإختراعات ولكي نحافظ على أدمغتنا من الشباب، وهذه خسارة كبيرة للبنان عندما تهاجر الأدمغة الى الخارج، بل يجب تكبير حجم الإقتصاد لكي يستوعب كافة الأدمغة والطاقات العلمية الشابة”.

وختم:”اليوم وللأسف الإقتصاد في لبنان حجمه صغير ولا يستوعب هذه الطاقات العلمية وهذا خلل كبير، لذلك ندعو دائما الى تعزيز الإقتصاد وتفعيله ونحافظ على طاقاتنا العلمية في شتى المجالات”.