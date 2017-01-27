السودان يوقع اتفاقية شراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”

وقّع السودان بالعاصمة الإيطالية روما اليوم على اتفاقية التمويل الإضافي لمشروع البطانة للتنمية الريفية المتكاملة الذي ينفذه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” بمبلغ 13.3 مليون دولار.

وقع عن السودان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدر الدين محمود، فيما وقع عن الصندوق رئيسه كانايو نوانزي.

وأشاد وزير المالية السوداني عقب التوقيع بالشراكة القائمة بين حكومة السودان وصندوق “إيفاد”، مؤكدا أن المشاريع التي يقوم بها الصندوق مهمة وحيوية لتنمية القطاع الزراعي.

ومن جهته، أوضح رئيس الصندوق أهمية المشروع الذي حقق بالفعل نجاحات عديدة حيث بلغ عدد المستفيدين منه أكثر 87 ألف شخص، بالإضافة إلى دوره في تخفيف حدة الصراع على الموارد بمنطقة البطانة.