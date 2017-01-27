الإقتصاد البريطاني يحقق نموا يفوق التوقعات رغم مخاوف “Brexit”

حقق الإقتصاد البريطاني نموا أسرع من المتوقع خلال الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعاً بالإنفاق القوي من جانب المستهلكين.

وبحسب تقديرات أولية من مكتب الاحصاءات الوطنية كشفت عنها “بي بي سي”، فقد سجل الاقتصاد البريطاني نموا 0.6% في الفترة من تشرين الأول وحتى كانون الأول، وهو نفس المعدل خلال الربعين السابقين.

وسجل الإقتصاد البريطاني نمواً اجماليا في العام الماضي بنسبة 2%، متراجعا عن العام السابق 2015 والذي سجل 2.2%.

وجاء النمو الفصلي للاقتصاد أفضل من التوقعات السابقة والتي أشارت الى أنها لن تزيد عن 5%.

وبلغ نمو قطاع الخدمات المهيمن، والذي يشكل نحو ثلاثة أرباع الاقتصاد البريطاني، بحوالي 0.8% في الربع الأخير بفضل النمو في التوزيع، والفنادق والمطاعم الصناعة.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية إن مبيعات التجزئة ووكالات السفر أيضا دعمت نمو هذا القطاع.

وأظهرت الأرقام أيضا نمو صناعة البناء والتشييد 0.1% والزراعة بحوالي 0.4%، في حين لم تتغير معدلات نمو الإنتاج الصناعي.