1.5 مليار جنيه صافي مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية 2017

سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1593.39 مليون جنيه، منذ بداية العام 2017، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 18.78 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات. كما سجل الأجانب “غير العرب” صافي شراء بالبورصة المصرية بقيمة 322.61 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 6.04 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، سجلت تعاملات المصريين نسبة 77.09% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.49%، والعرب على 8.43% خلال اﻷسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 43.85% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.15%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 17.33 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات.