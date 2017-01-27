البيت الأبيض يتراجع … لا ضريبة على الصادرات المكسيكية !!

تراجع البيت الأبيض عن فكرة فرض ضريبة بقيمة 20% على الصادرات المكسيكية لتمويل الجدار، الذي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تشييده على الحدود بين البلدين، مكتفيا بالقول إنها اقتراح بين أفكار عدة.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، قال لصحافيين على متن الطائرة الرئاسية العائدة من فيلادلفيا إنه “عبر القيام بذلك، يمكننا جمع 10 ملايين دولار في العام الواحد، وتسديد كلفة الجدار عبر هذه الآلية وحدها”.

وأضاف أن “ذلك يسمح بوضوح بضمان التمويل بحيث يتم احترام دافع الضرائب الأميركي”، مؤكداً أن هذا المشروع نوقش في مجلسي النواب والشيوخ.

إلا أن هذا الاقتراح أثار انتقادات شديدة.

وقال عضو الكونغرس الجمهوري، مارك ميدوز، “عندما تنظر إلى الانعكاسات التي يمكن أن تنجم عن الدول التي تستخدم تعريفاتك الجمركية ضدها فإن إمكان لجوئها إلى معاملة بالمثل لن يدعم نموا اقتصاديا جيدا لبلدك”.

أما السيناتور ليندساي غراهام فغرد قائلاً “أي اقتراح بتطبيق سياسة ترفع أسعار الكورونا والتكيلا أو المرغريتا سيئ جيدا”.

واضطر سبايسر بعدها بساعات فقط إلى التراجع عن الفكرة والتأكيد أنها مجرد فرضية بين احتمالات عدة.

وتابع سبايسر “لم يكن المقصود إصدار إعلان بل القول إنها فكرة ليس من الصعب تنفيذها… وإن تمويل الجدار ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض بل إن إجراء واحدا يمكن أن يكفي لتحقيق ذلك”.