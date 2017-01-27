ندوة اقتصادية في الصيفي رئيس الكتائب: لاقرار موازنة عامة واي حل انقاذي يبدأ بزيادة حجم الاقتصاد والاستثمارات وليس بفرض الضرائب

دعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الى “اقرار الموازنة العامة واعلان حالة طوارئ اقتصادية لان المؤشرات خطيرة جدا”، محذرا من ان “اي زيادة على الضرائب ستشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني”، ورأى ان “اي حل انقاذي يبدأ بزيادة حجم الاقتصاد والاستثمارات وليس بفرض الضرائب”.

كلام الجميل جاء في خلال ندوة مالية اقتصادية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الحزب تحت عنوان “الموازنة اللبنانية بين التطبيق والتقنية”، في حضور الى النائب سامي الجميل، رئيس مجلس الإقتصادي والإجتماعي روجيه نسناس، الامين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، رئيس جمعية تراخيص الإمتياز شارل عربيد، رئيس تجمع رجال الإعمال فؤاد زمكحل، رئيس تجمع شركات التأمين روجيه زكار، رئيس القسم الإبحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل، نائب رئيس جمعية الصناعيين جورج نصراوي ممثلا رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل، عضو المجلس التنفيذي في نقابة المعلمين مجيد العيلي، عميد كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الحكمة الدكتور روك مهنا، الأستاذ المحاضر في قانون الضرائب كريم ضاهرا، الخبير الإقتصادي سامي نادر،النائب فادي الهبر الوزير السابق الان حكيم، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الحزب جان طويل وعدد من المتخصصين.

البداية مع النشيد الوطني، ثم كلمة ترحيبية لرئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي في الحزب جان طويلة الذي ادار الندوة.

رئيس الكتائب

ثم تحدث رئيس الكتائب فقال: “نتشرف بحضوركم الى بيت الكتائب وهذه مناسبة للاضاءة على هذه المشكلة الكبيرة التي نعاني منها، فمنذ 11 عاما ولبنان من دون موازنة واليوم سنستمع الى رأي اهل الاقتصاد يؤكدون على اهمية اقرار الموازنة كمبدأ وعن مضمونها. بما اننا على ابواب اقرار الموازنة في مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب، سنحاول من خلال الندوة الخروج بأفكار وتوصيات نضعها بتصرف الدولة اللبنانية بكل أجهزتها لكي نساهم انطلاقا من القطاع الخاص وكوننا أحزاب بعملية بناء اقتصاد سليم لا يمكن ان يبنى الا من خلال الموازنة”. وشدد على انه “في كل البلدان التي تحترم نفسها لا يمكن ان نصل الى شهر كانون الثاني من السنة الجديدة من دون اقرار موازنة تحدد آلية صرف اموال الدولة والضرائب”، لافتا الى ان هذا “الامر يتكرر في لبنان منذ 11 سنة وما زلنا نرتكز على قاعدة عمرها 11 عاما، عندما كانت الموازنة اصغر بكثير مما هو مطلوب اليوم، وننطلق منها وننفق دون اي معيار ورؤية ومن دون وضع افكار وتحديد اهداف”.

واوضح ان “غياب الموازنة يعني غياب الرؤية والاهداف ووجود فوضى وزيادة نفقات الدولة والدين العام، واي نفقات اضافية هي زيادة على الدين العام لاننا بحالة عجز، وبالتالي نصل الى مزيد من الهدر والفساد والدين العام”. وقال: “بالنسبة لحزب الكتائب فإن للموازنة هدفان: اولاً محاربة البطالة الذي هو العنوان الاساس، واهم مؤشر في الدول الحضارية هو مؤشر البطالة الذي يسقط حكومات ويربح السلطة الانتخابات، وبالتالي هدف الموازنة هو خلق فرص عمل لانها توصلنا الى الهدف الثاني وهو محاربة الفقر، عندها يتمكن المواطن من العيش بكرامته من ايجاد فرص عمل وعيش حياة لائقة مع عائلته”.

واعتبر ان “مفتاح خلق فرص عمل هو تشجيع الاستثمار وهذا يجب ان يكون هدفا اساسيا في الموازنة. اذا لم نشجع القطاع الخاص والاستثمار لا يمكن خلق فرص عمل وبالتالي لا يمكن حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في البلد، وانطلاقا من هذا الهدف يجب ان نجد الوسيلة لتحقيق ذلك، فندخل الى صلب الموازنة العامة التي هي كناية عن انفاق وايرادات”. واشار الى ان “نفقات الدولة اللبنانية اليوم اكبر من ايراداتها وفي كل عام نقع في عجز تتم تغطيته بالاستدانة التي تكبر ككرة الثلج وستنفجر يوما ما بوجه كل اللبنانيين، واليوم ندق ناقوس الخطر لاننا وصلنا الى الحدود القصوى لقدرة تحمل الدولة اللبنانية”.

اضاف: “لا اعرف بأي اعجوبة مازال الاقتصاد اللبناني صامدا، واذا قارنا اجمالي الناتج المحلي بالدين العام سيتساءل اي اختصاصي في العالم كيف نقف على رجلينا. فاليونان انهارت بسبب 120 وصول نسبةالدين على الناتج المحلي نسبة 120 % اما في لبنان فقد وصلنا الى نسبة 140 ومازال البلد صامدا ولا نعرف باي لحظة ينهار كل شيء إذا لم نبدأ منذ اليوم بقلب الدولاب في الاتجاه الصحيح”. وقال: “انطلاقا من حالة الطوارئ الاقتصادية التي يجب ان تعلن ازاء هذه المؤشرات الخطيرة جدا، هناك ضرورة لوضع موازنة واستراتيجية ورؤية واضحة لكي تعالج الدولة مشاكلها لاننا اذا لم نوقف عملية العجز السنوي والتخفيف منها سنتجه الى كارثة اقتصادية سيدفع ثمنها كل اللبنانيين والشركات والمؤسسات، اذا لم نبدأ منذ اليوم باخذ خطوات اساسية لوقف هذا الانهيار”.

واكد ان “الهدف هو زيادة ايرادات الدولة والتقليل من النفقات لكي نصل الى موازنة متوازنة، وفي الوقت نفسه ان نسيطر على اقتصادنا”. واذ اوضح ان “ايرادات الدولة تتشكل من الضرائب التي تؤخذ من الافراد والمؤسسات”، وقال: “نحن نؤمن انه في الوقت الحاضر اي زيادات على الضرائب تشكل كارثة على الاقتصاد اللبناني، فالحل لا يكون بزيادة الضرائب على المؤسسات التي تشغل اللبنانيين. فإذا كان هدفنا المحافظة على عمل اللبنانيين يجب ان نحافظ على المؤسسات التي تؤمن لهم العمل”.

واعتبر ان “الطريقة لمعالجة مشكلة الايرادات يكمن في زيادة حجم الاقتصاد وهذا يتحقق اولا، من خلال تأمين الاستقرار الامني والسياسي وثانيا تأمين البنية التحتية التي تسمح وتشجع الشركات على الاستثمار. فعلى سبيل المثال على الشركات التي تريد الاستثمار في لبنان ان تدفع 3 فواتير كهرباء، بالاضافة الى ان مستوى الانترنت سيء كذلك الطرقات ووضع المطار”، متسائلا: “كيف نشجع شركة على الاستثمار في بلد تقتل فيه النوارس”. ودعا الدولة الى “اظهار الجدية وتحسين صورتها في الخارج من خلال تحسين البنى التحتية في لبنان التي تبدأ بالكهرباء والانترنت والمواصلات والنقل المشترك”.

ورأى انه “بدل الاستدانة لتحسين البنى التحتية وبالتالي زيادة الدين العام في ظل دولة مفلسة، كان يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص والاستفادة من خبراته والشروط القانونية الواضحة التي تحيط الشراكة بين القطاعين العام والخاص لكي يكون لدينا بنية تحتية كاملة في لبنان. بعد 25 سنة على انتهاء الحرب ليس لدينا كهرباء 24/24 لان الدولة تصر على ادارة هذا القطاع، وفي كل عام تدفع مليار دولار كعجز مؤسسة كهرباء لبنان، ومنذ 2010 الى اليوم صرفت الدولة 10.45 مليار دولار كعجز. هذا امر غير منطقي وكل سياستنا المتعلقة بالبنى التحتية بدءا بالكهرباء لا يمكن ان تحل إلا بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فنحن دولة مفلسة ولا يمكن ان ندفع من خزينتنا مشاريع بهذا الحجم”.

وتابع: “بما يتعلق بفائدة الدين التي هي جزء اساسي من الدين العام، فالحل هو بان تبدأ المصارف التي تدين الدولة اللبنانية بوضع شروط على الدولة الامر الذي يهدف الى دفعها للقيام باصلاحات واجبارها على وقف الهدر والفساد لكي تتمكن من الاستدانة من المصارف. من المعيب ان تستدين الدولة بهذا الشكل من دون اجراء اي خطوة اصلاحية وعدم الاخذ بعين الاعتبار الواقع في الادارات والتوظيف العشوائي والهدر في موضوع الاجور، فهناك اجور تدفع في الدولة لاشخاص لا يعملون وهناك اشخاص بالادارة العامة يعملون بكامل نشاط ونزاهة لكنهم يتعرضون للغبن بسبب البعض الذين يشوهون صورتهم، وعلى الدولة تصحيح اجهزتها الرقابية لمراقبة عمل الموظفين والمناقصات وايقاف الهدر الحاصل بكل مناقصة”.

واردف: “ان الدولة لا تتعاطى مع القطاع الخاص على اسس عادلة، فتتولى بعض الشركات الفاسدة المشاريع، في ما الشركات التي تعمل تحت سقف القانون تتوجه الى الخارج حيث يوجد قانون ونظام واسس واضحة للتلزيم والتعاطي معها. اردت وضع الخطوط العريضة التي نؤمن انها اساس للنقاش ونتمنى ان نخرج من هذا اللقاء بنتائج ملموسة لان الشعب اللبناني بحاجة للقطاع الخاص بعد فقدان الثقة بالدولة اللبنانية. لذا من واجباتنا ان نقول الحقيقة للناسونضع يدنا على المشاكل، ونأمل ان تكون الندوة مناسبة للدلالة على المشاكل الحقيقية والاخطاء لكي يتقدم بلدنا”.

وتوجه الجميل بتوصية ورسالة الى مجلسي الوزراء والنواب، حذر فيها من “ان مشكلة النازحين السوريين توصل البلد الى انهيار على صعيد كل المستويات”، مشددا على ان “هذه المشكلة بحاجة الى معالجة”، مشيرا الى ان “هبات من كل دول العالم تصل وتذهب مباشرة للاجئين السوريين، اما من يحضنهم ويتحمل اقتصاديا واجتماعيا وعلى صعيد البنية التحتية فهو الشعب اللبناني، لكن لا يصل الى الدولة اللبنانية سوى قروض تضاف الى الدين العام، نعم هي ديون ميسرة لكن تبقى ديونا ستورط اولادنا بكوارث في المستقبل. اذا ارادت الدولة العمل بشكل صحيح يجب ان تفرض على المجتمع الدولي الحصول على هبات وليس قروض لكي يتمكن لبنان من تحمل هذا العبء الكبير”. وشدد على ان “لبنان يتحمل اكثر من كل دول اوروبا مجتمعة، لدينا مليوني لاجئ سوري من دون ان تحصل الدولة على اي دعم لكي تتحمل هذا الموضوع على صعيد البنى التحتية”.

الجلسة الأولى

ثم التأمت الجلسة الأولى تحت عنوان “الإصلاحات على صعيد النفقات”، تحدث فيها الخبير الإقتصادي الدكتور جاد شعبان عن “الموازنة العامة بين التقنية والتطبيق”، ورأى ان “موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطلب محق وزيادة الرواتب والأجور ضرورية للتعويض عن الخسارة في القدرة الشرائية”. وطالب ب”ضرورة فصل سياسة انصاف الموظفين وتعزيز رواتبهم عن اصلاح الإدارة العامة وتفعيلها”. ولفت الى ان “القطاع العام يعمل حاليا بثلث طاقته وتعاني الإدارة من شغور في ملاك موظفيها يصل الى 70 بالمئة، وما بقي منهم تتراوح معدلات اعمارهم بين 47 و58 عاما. وتبلغ عدد المراكز الشاغرة في الدولة 15 الفا من اصل 22 الف وظيفة ملحوظة في الملاك الإداري العام”، واعتبر ان “الوظائف العسكرية في تزايد مستمر وتشكل حصة رواتب واجور العسكريين وملحقاتها 60 بالمئة من الكلفة الإجمالية يتبعها الجهاز التربوي والجهاز المدني، وفاتورة اجور العسكريين ازدادت بواقع 140 بالمئة في عشر سنوات”.

ورأى ان “هناك غياب لأي خطة جدية لإعادة هيكلة القطاع العام والإقتصاد عموما واعادة النظر بحجم ودور الإنفاق الحالي”.

عربيد

وعقب الدكتور شارل عربيد فقال: “نحن كقطاع خاص لسنا ضد سلسلة الرتب والرواتب وانما ضد طريقة تمويلها، فلا يجوز للدولة ان تضرب القطاع الخاص كلما احتاجت الى تمويل او ان تضرب القطاعات الإنتاجية”. وسأل: “ما هي السياسات التي تلحظها الموازنة لتحقيز القطاعات الإنتاجية التي اهملت؟”. واعتبر ان “موضوع الكهرباء يحل مشكلة السلسلة ويجب ان تكون لنا الجرأة في رفع سعر الكهرباء واقله تكلفة الكيلواط ليقارب سعرها الحقيقي عندها بؤمن التمويل للسلسلة”.

شماس

وأثنى شماس على كلام النائب الجميل، وقال: “هو الحزب الوحيد غير المشارك في الحكومة والذي يظهر حرصا على موضوع النمو والوازنة وعلى خلق فرص عمل. بين موازنة سيئة ولا موازنة افضل لا موازنة. هناك فلتانا في موضوع النفقات وعلى سبيل المثال انشاء صندوق لدعم المستأجرين في بلد منكوب مثل لبنان. الموازنة تتحدث عن اكثر من عشرين ضريبة كلها تضرب الإستهلاك. نحن مع السلسلة شرط ان تكون منطقية. هنالك ثلاث سلاسل، الإدارة العامة المظلومة، القطاع التربوي الرسمي، والسلاسل العسكرية والأمنية ويجب النظر بكل واحدة منها على حدة”.

العيلي

وتناول العيلي موضوع السلسلة كيف بدأت والى ماذا آلت بعد هذه السنين، فسأل: “اي مجلس سيعمل على اقرار السلسلة اهو المجلس الحالي ام علينا انتظار الإنتحابات النيابية القادمة. مع العلم ان الدولة تدفع نسبة من قيمة السلسلة الحالي يوم اعطت سلفة على غلاء المعيشة بمعدل ثلاثمائة الف ليرة وتم صرف الاف المليارات دون تأمين ايرادات لها بالمقابل. اما الموازنة المطروحة فنتمنى ان تكون استثنائية ومشابهة لأوضاعنا، فتأتي متوازنة بين حاجات المواطن وضرورات الوطن، ولا يطبق عليها مقاييس موازنات سيادية لوزارات سيادية فتذهب لخدمة الصالح الإنتخابية او لمواقع النفوذ”.

الحايك

واعتبر حايك ان “الشراكة بين القطاع العام والخاص ليست مفيدة او مضرة بحد ذاتها كذلك الخصخصة، بل هن ادوات اصلاح تستعمل في اوقات معينة للمساعدة في نمو الإقتصاد. فالإستثمار عجلة يحرك الإقتصاد ويخلق فرص عمل وهو يتمثل بالإنفاق على مشاريع كبيرة ومنها مشاريع بنى تحتية. والشراكة بين القطاع العام والخاص هي الطريقة التي تعتمدها اغلب دول العالم للانفاق على بناها التحتية، ونحن في لبنان بحاجة لست مليارات دولار للبنى التحتية الأساسية للمشاريع التي لديها اولوية والتي يمكنها ان تخلق اكثر من مئتي الف فرصة عمل خلال خمس سنوات ونحو 80 الف وظيفة منها لطلاب الجامعات والبقية لليد العاملة السورية في لبنان”.

غبريل

وعرض غبريل تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي عن لبنان بالأمس، فلفت الى انه “سجل نموا في تفاقم الدين العام والعجز بالموازنة”. واعلن ان “لا بديل عن الاصلاحات في المالية العامة للدولة للجم حجم ارتفاع الدين العام الذي وصل ال 75 مليار دولار وسيصل الى 130 مليار دور عام 2024. وطالب التقرير بخفض النفقات وباصلاح معاشات التقاعد التي ازدادت نفقاتها بشكل كبير والتي تنتقل من جيل الى جيل، اضافة الى مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية”.

نحاس

وتطرق الى اهمية بقاء النخبة اللبنانية في لبنان والمنطقة للمساهمة في عملية اعادة الإعمار فيها. فرأى ان “الرادع الإجتماعي امر جد مهم من اجل المساهمة في تخفيف الفساد”، مشددا على “ضرورة ان يولى هذا الموضوع الأهمية القصوى”، مستشهدا ب”تجربة تشيلي بهذا الخصوص”.

الجلسة الثانية

وعقدت الجلسة الثانية تحت عنوان “الإصلاحات على صعيد الإيرادات” وتحدث فيها الوزير السابق الان حكيم، فرأى ان “الموازنة لا تتجاوب مع اي اهداف او رؤى او خطة اقتصادية”، وقال: “لقد قدمنا في السابق خطة اقتصادية الى مجلس الوزراء ولم يجبنا عليها احد، علما ان اللجنة البرلمانية الإقتصادية كانت قد وافقت عليها. الموازنة الحالية لا تحوي خطة تقشف ولا وجود للمؤشرات فيها، فموازنة اليوم هي مجرد اداة لتغطية الإنفاق المستمر، والسياسة الضريبية في لبنان هي لتمويل الإنفاق دون اي دراسة جدوى”.

الضاهر

وتحدث الضاهر عن “النموذج الإقتصادي في لبنان المتمثل بتمويل القطاع العام والخاص عن طريق التحويلات الخارجية والإستدانة – التحويلات الخارجية تؤمن 40 بالمئة من نفقات الأسر. منذ خمس سنوات هناك تراكم عجز في ميزان المدفوعات ومع العجز الموجود والإستدانة للأسر اللبنانية اصبح هناك ضرورة لدراسة سياسة ضريبية سليمة ومنع اي محاولة لفرض ضرائب سياسية جديدة”.

مهنا

ورأى مهنا ان “النموذج الحسابي في لبنان هو نموذج جد قديم وهناك فقط خمس اشخاص يقومون بوضعها، وهذا الأمر يتطلب تغييرا”. واعتبر انه “لا يجوز زيادة الضرائب فالمشكلة الأساسية تكمن في تحصيل الضرائب والإيرادات، هناك دراسة تفيد ان هناك عدم المساواة في دفع الضرائب، كما ان هناك 40 بالمئة من المؤسسات لديها تهرب ضريبي”.