مذكرة تفاهم بين الاتحاد العربي للانترنت ومنظمة RIPE NCC

وقعت منظمة “رايب أن. سي. سي” RIPE NCC مذكرة تفاهم مع الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات “ARISPA” اليوم في بيروت، على هامش أعمال الدورة التدريبية التي أقامتها المنظمة لأعضائها بالتعاون مع الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات.

وتشكل هذه الاتفاقية إطارا تنظيميا للعلاقة القائمة حاليا بين المنظمة والاتحاد العربي للانترنت والاتصالات.

بكور

وقال أمين عام الاتحاد العربي للانترنت والاتصالات فراس بكور: “معظم أعضاء الاتحاد هم أيضا أعضاء لدى رايب أن. سي. سي، وقد استطعنا خلال الفترة الماضية التأسيس لعلاقة عمل قوية تعود بالفائدة المشتركة وبالنتائج الإيجابية على كلا الطرفين. نحن على ثقة تامة بأن هذه الشراكة ستسهم بشكل كبير في زيادة التقارب والتفاعل وستضع الركائزالقوية لمرحلة جديدة من التعاون والعمل المشترك”.

وأوضح أن “بنود الاتفاقية تركز على نقاط عدة أهمها بناء القدرات بهدف دعم جهود تطوير مجتمع الإنترنت في المنطقة العربية من خلال إقامة الدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل والمبادرات الخاصة بالانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت بمشاركة مجموعة مشغلي الشبكات في منطقة الشرق الأوسط “MENOG” والتي توفر التدريب في هذا المجال لكل من الجهات الحكومية ومشغلي الشبكات على حد سواء”، لافتا الى أنها “تسلط الضوء على رايب أطلس (RIPE Atlas)، وهي منصة قياس الإنترنت العالمي المطورة من قبل المنظمة بهدف توفير أدوات أكثر فعالية لتحليل أداء شبكات الإنترنت والبيانات لمجتمعات الإنترنت المحلية والإقليمية والدولية”.

ريندك

بدوره، قال مدير العلاقات الخارجية في منظمة “رايب إن. سي. سي” بول ريندك: “يسرنا أن نسهم بشكل فاعل في دفع جهود تطوير الإنترنت في المنطقة العربية من خلال تقديم الدعم للاتحاد العربي للانترنت والاتصالات والأعضاء المنتسبين له. إن لدى الطرفين الرؤية نفسها حيال تبادل المعارف والخبرات، ونحن بدورنا سنواصل دعم المنطقة العربية بالخبرات التقنية ذات الصلة بمجموعة واسعة من المواضيع الهامة في مجال الإنترنت”.

وأشار الى أن “هذه المذكرة تعد أحدث اتفاقية رسمية تقوم بإبرامها منظمة رايب أن. سي. سي بهدف تعزيز آفاق التعاون مع العديد من الجهات الخارجية التي تتعامل معها بشكل دائم. وتشمل قائمة هذه الجهات كلا من الهيئات الحكومية، وهيئات تنظيم الاتصالات، والمؤسسات التقنية، والمجموعات الصناعية، والهيئات القانونية والمؤسسات التعليمية وغيرها”.