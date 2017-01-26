ابي خليل عن بلوكات النفط: فتح بعض الرقع للمزايدة ضمن دورة التراخيص الأولى

اعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل باسم الدولة اللبنانية حول بلوكات النفط اللبنانية عن فتح الرقع التالية للمزايدة من ضمن دورة التراخيص الأولى: البلوكات 1 و 4 و 8 و 9 و10. كما أعلن ابي خليل عن فتح دورة تأهيل مسبق حيث يتم إعلان الشركات المؤهلة الجديدة، مشيراً إلى أنه “مع امتداد الوقت ثمة بعض من الشركات المؤهلة تحولت اهتماماتها الى بلدان اخرى او شركات لم تتقدم مسبقا”.