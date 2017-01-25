1.5 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين في دبي خلال 2016

ذكرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن عمولات الوسطاء العقاريين في الامارة خلال 2016 بلغت حوالي 1.5 مليار درهم، وذلك من خلال إبرام حوالي 33 الف إجراء.

وأوضحت الدائرة في أحدث تقرير لها عن نشاط وسطاء المكاتب العقارية للسنة المنتهية في 31 كانون الاول 2016، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين وصل إلى حوالي 6000 وسيطاً و 2000 مكتباً مسجلاً في قاعدة بيانات دائرة الأراض والأملاك.

وذكرت أن مواطنو دولة الإمارات تصدروا المرتبة الأولى من حيث عدد الوسطاء، بينما جاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية، وتلتها الجنسية الباكستانية، لافتة إلى أن كل من بريطانيا ومصر وروسيا ولبنان والفلبين والأردن على التوالي تعتبر من أكثر الجنسيات نشاطاً.

وأشارت إلى جود نشاط مرتفع للمرأة كوسيط عقاري في السوق، إذ بلغ عدد النساء اللواتي يعملن في هذا المجال حوالي 2000 امرأة مقارنة مع الرجال البالغ عددهم حوالي 4000، حيث بلغت نسبة النساء قرابة 33 %وبلغت نسبة الرجال 67 % من إجمالي العدد الكلي للوسطاء.