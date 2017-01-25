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نمو الإقتصاد الكوري يتباطأ خلال الربع الأخير من 2016

يناير 25, 2017

ذكرت بيانات للبنك المركزي الكوري، أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث منه على خلفية تراجع الطلب واستثمارات الإنشاءات.

وأظهرت بيانات المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول بنسبة 0.4% عن الربع السابق متباطئا عن الزيادة بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

فيما شهد الإقتصاد نموا بنسبة 2.7% في عام 2016 عن العام الذي سبقه.

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ذكرت بيانات للبنك المركزي الكوري، أن اقتصاد البلاد نما بوتيرة أبطأ في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع الثالث منه على خلفية تراجع الطلب واستثمارات الإنشاءات.

وأظهرت بيانات المركزي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الفترة من تشرين الأول إلى كانون الأول بنسبة 0.4% عن الربع السابق متباطئا عن الزيادة بنسبة 0.6% على أساس فصلي.

فيما شهد الإقتصاد نموا بنسبة 2.7% في عام 2016 عن العام الذي سبقه.

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