6 ملايين سعودي عبروا مطار دبي في 2016

حافظ مطار دبي الدولي على لقبه كأضخم مطارات العالم بعدد المسافرين الدوليين للعام الثالث على التوالي، مع ارتفاع عدد مستخدميه إلى 83.6 مليون عام 2016، وفقاً لتقرير لمؤسسة «مطارات دبي» أمس.

وأشارت المؤسسة إلى أن تجاوز عدد المسافرين حاجز 7 ملايين مسافر خلال 6 أشهر من العام الماضي، «ساهم في ارتفاع العدد إلى هذا المستوى، بنسبة 7.2 في المئة مقارنة بـ78 مليوناً عام 2015».

وسجل مطار دبي الدولي أعلى رقم في تاريخه خلال آب (أغسطس) 2016، بوصول عدد مستخدميه إلى 7.72 مليون. في حين سجل كانون الأول (ديسمبر) الماضي رقماً قريباً بلغ 7.70 مليون نتيجة موسم السفر والأعياد.

وشهد المطار إطلاق عدد من شركات الطيران وخدمات جديدة من مطار دبي الدولي خلال العام الماضي، بما في ذلك «الخطوط الجوية النيبالية» و«خطوط روشيا»، وإضافة 11 وجهة جديدة نتيجة لتوسيع شبكات «فلاي دبي» و«طيران الإمارات» وغيرها من شركات الطيران الدولية.

وواصلت الهند صدارتها لجهة عدد المسافرين بين مطار دبي والوجهات الهندية، مدفوعة بزيادة الطاقة الاستيعابية وإطلاق خدمات جديدة من شركات «سبايس جيت» و«جيت آرويز» والخطوط الجوية الهندية، وغيرها من شركات الطيران. وزاد عدد المسافرين إلى 11.4 مليون عام 2016 بنسبة 10.1 في المئة، مقارنة بـ10.3 مليون عام 2015. وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بتجاوز العدد 6 ملايين بفارق طفيف عن عدد المسافرين من بريطانيا.

وعلى صعيد وجهات المدن المرتبطة مع مطار دبي الدولي، حلت لندن في المركز الأول متفوقة على الدوحة برصيد 3.751.596 مسافر، في حين سجلت الدوحة 2.999.762 مسافر. واحتلت مومباي المركز الثالث بفارق بسيط مع 2.357.103 مسافر.

أما على صعيد نسبة النمو، فكانت الوجهات الأبرز خلال العام الماضي، أوروبا الشرقية (17.5 في المئة) مدفوعة بالنمو المستمر والقوي لمساراتها إلى المنطقة والتوسع في شبكات «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، تلتها آسيا (11.4 في المئة)، وشبه القارة الهندية (9.5 في المئة).

وتابع مطار دبي الدولي صدارته لمطارات العالم على صعيد معدل المسافرين في كل رحلة، والذي وصل إلى 209 مسافرين عام 2016، ما يمثل زيادة نسبتها 4 في المئة مقارنة بعام 2015. أما معدل المسافرين في كل رحلة خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، فبلغ 224 مسافراً أي بارتفاع 7.1 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015 الذي سجل 209 مسافرين.

وارتفعت حركة الطائرات إلى 418220 حركة مقارنة بـ406705 عام 2015، بنسبة 2.8 في المئة. ووصلت الحركة الشهرية للطائرات في كانون الأول إلى 36065 حركة بزيادة نسبتها 1.6 في المئة مقارنة بـ35491 حركة في الشهر ذاته من عام 2015 .