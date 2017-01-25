«اتش اس بي سي» لغلق 117 فرعاً في بريطانيا

اعلن بنك «اتش اس بي سي» أنه ينوي غلق 117 فرعاً العام الحالي وإلغاء 380 وظيفة في بريطانيا للحد من التكاليف، في إطار برنامج لإعادة هيكلة.

وقال البنك أمس (الثلثاء) إن حوالى 180 وظيفة ستلغى في الجولة الأخيرة لتخفيضات شبكة الفروع، وأنه سيلغي 200 وظيفة أخرى في تقنية المعلومات من المقرر نقلها إلى الهند والصين وبولندا، حيث يمكن أن يقوم أفراد بنفس المهمات برواتب أقل.

وأثار إلغاء الوظائف غضب النقابات العمالية. وقال دومينيك هوك من اتحاد «يونايت» إن «اليوم هو يوم أسود للمئات من عاملي اتش اس بي سي. لدى يونايت بواعث قلق عميقة من أن برنامج غلق الفروع الضخم هذا سيكون مدمراً ليس للموظفين وحسب، بل لقدامى عملاء اتش اس بي سي».

ويقول البنك إن عدد العملاء الذين يذهبون إلى الفروع لإجراء التعاملات تراجع حوالى 40 في المئة على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة، في حين زاد عدد مستخدمي التعاملات الرقمية.