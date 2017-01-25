هيئة الدفاع عن المستأجرين في الشمال دعت إلى الاعتصام الجمعة

عقدت هيئة الدفاع عن حقوق المستأجرين في الشمال اجتماعا موسعا في مقر الإتحاد العمالي العام، بدعوة من إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس والميناء، ودعت في بيان عقب الاجتماع، “جميع المستأجرين والمتضررين وكل هيئات المجتمع المدني والأحزاب والفاعليات إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام الذي سيقام يوم الجمعة المقبل بعد صلاة الظهر، في باحة جامع المنصوري الكبير، ثم التوجه إلى ساحة التل المعروفة بساحة جمال عبد الناصر، لإسقاط قانون الإيجارات الأسود المشؤوم التهجيري الذي يخدم المافيات المصرفية والعقارية وللحفاظ على حق السكن للمواطن وللفقراء”

ولفت البيان إلى أنه “اتفق على توجيه كتاب إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برد قانون الإيجارات التهجيري الأسود إلى مجلس النواب لإعادة دراسته ليكون عادلا ومنصفا للجميع، حفاظا على حق السكن للمواطنين الذي نصت عليه الإتفاقيات والمواثيق الدولية، لا سيما المادة 25 من قانون الميثاق العالمي لحقوق الإنسان”.