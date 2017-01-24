توجهات حكوميّة عراقيّة لدعم القطاعات الإنتاجيّة

أكد رئيس «اتحاد رجال الأعمال العراقيين» راغب بليبل، وجود توجهات حكومية جديدة خلال الفترة المقبلة لدعم القطاعات الإنتاجية وتشغيلها، خصوصاً في مجال الصناعة. وأشار إلى أن «العراق يمر بأوضاع صعبة وأزمة مالية نتيجة الأخطاء في رسم السياسة الاقتصادية، والتوجه سيكون نحو تحريك الاقتصاد العراقي عبر دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية وخلق فرص عمل».

وقال في تصريح إلى «الحياة»، أن «قرار فرض الضرائب على بعض المنتجات والخدمات التي أدرجت ضمن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، ليس كافياً لمعالجة ما يعانيه الاقتصاد العراقي، إذ إن الاعتماد حالياً ينصب على مورد واحد وهو الإيرادات النفطية». وأوضح أن «من ضمن أساسات كل دولة أن يكون لديها نظام ضرائب وقوانين للتعرفة الجمركية تحمي الاقتصاد وتكون ضمن ضوابط معينة، كما أن تنظيم التجارة الخارجية يجب أن يعتمد على نظام محدد، إلا أن في العراق فإن قانون التعرفة الجمركية، الذي كان يُفترض أن يطبق منذ 6 سنوات، نفذ أخيراً، ويساهم في تنظيم عملية الاقتصاد وحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته على منافسة المنتج الأجنبي المحمي من دولته».

وشدّد بليبل على أن «للضرائب أصولها في مراعاة الشرائح الفقيرة وذوي الدخل المحدود وعدم شمولها بالاستقطاعات الضريبية، لكن الحكومة عندما لجأت إلى الاستقطاعات الضريبية وفرض الرسوم، حمّلت المواطن أعباءً جديدة يعجز عن تحمّلها، لا سيما أن العراق يعاني من نسبة فقر تتجاوز 32 في المئة، إضافة إلى المهجّرين والنازحين». وأضاف أن «الأنظمة في العالم تفرض ضرائب عبر تقسيم المجتمع إلى شرائح وطبقات، وتكون الضرائب تصاعدية وفق موارد الفرد».

وضمنت الحكومة الاستقطاعات الضريبية على الخدمات في الموازنة الحالية في المادة 23 التي تنص على استمرار فرض ضريبة على بطاقات تعبئة الهواتف الخليوية وشبكات الإنترنت نسبتها 20 في المئة من قيمة البطاقة وتقييد إيراداتها للخزينة العامة، وفرض رسم على تذكرة السفر إلى خارج العراق قيمته 25 ألف دينار (20 دولاراً)، وآخر قيمته 10 آلاف دينار على تذكرة السفر داخل العراق.

وشدد بليبل على «ضرورة تدوير عجلة العمل في البلد وتحريك العملة عبر دعم المشاريع الإنتاجية، وعلى ان تكون نسب النمو معتمدة على مدى قوة القطاعات الإنتاجية ونموها، ورفد الموازنة العامة بإيراداتها وليس الاعتماد على الريع الأحادي فقط، وذلك من خلال التوجه نحو تنشيط الاقتصاد عبر منافذ أخرى وخلق فرص عمل».

وأكد الخبير الاقتصادي ماجد الأمير «ضرورة تبني رؤية اقتصادية علمية تحول الاقتصاد العراقي من استهلاكي غير مجز وغير منتج، إلى اقتصاد نشط يستند إلى برامج تنموية تمثل فرصة لإنتاج حقيقي بعيداً من النزعة الاستهلاكية المبنية على ضعف السياقات الفنية للاستيراد». ودعا في تصريح إلى «تفعيل القوانين التي سبق وشرّعت، وعلى رأسها قانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك»، مشدداً على أهمية «إعادة النظر بملف الشركات الفاحصة التي تمارس عملية فحص البضائع خارج البلد، وأهمية تماشيها مع القوانين والسياقات الجمركية القياسية، لضمان دخول أفضل أنواع السلع، خصوصاً المتعلقة بالاستهلاك البشري».

وأضاف الأمـــير أن «قانـــون الجــمارك لم يُفعّل بطريقة تضمن أفضل الوسائل لتحصيل الرسوم الجمركية بهدف الحدّ من الإغراق السلعي، كما أن مؤسسات الدولة عملت خلال السنين الـ10 الماضية على تبني سياسة الباب المفتوح، وهي سياسة استيرادية تفتقر إلى البرمجة بطريقة لم تألفها السوق العراقية سابقاً».

وأشار إلى أن «نشوء نمط تجاري استهلاكي رديء المنشأ أفرز ظاهرة الإغراق السلعي، وأطاح المعادلات الاقتصادية والمجتمعية، وتلك الظاهرة خلقت بيئة تجارية محلية مرتبطة تماماً بمنظومة إقليمية حرصت على تدوير فائض رأس المال العراقي من خلال تصدير العملة الصعبة إلى خارج العراق، بما يفيد نشاطها الاستيرادي بكميات أكبر من حاجة السوق المحلية».

واعتبر أن «تضخم عائدات النفط بعد عام 2003، والنمو النقدي نتيجة ارتفاع أسعار النفط عالمياً حينها، ساهما بقوة في هذا النشاط الاستيرادي، فضلاً عن أن الاعتماد على مزادات بيع الدولار بات مسؤولاً عن ظاهرة الإغراق السلعي وداعماً لها نتيجة حجم العملة الصعبة التي تصدّر إلى الخارج من دون أن تعود على الاقتصاد العراقي بأي مردود تنموي».