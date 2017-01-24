كبارة استقبل سفير مصر ووفدا من الاتحاد العمالي غصن: لاقرار السلسلة ومنع منافسة اليد العاملة الاجنبية للبنانية

استقبل وزير العمل محمد كبارة، في مكتبه في الوزارة، وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه غسان غصن.

واكد الوزير كبارة، امام الوفد، “ان مجلس النواب أقر التغطية الصحية للمضمونين بعد بلوغهم سن التقاعد، وهناك مشاريع يعمل على انجازها ابرزها سلسلة الرتب والرواتب، وضمان الشيخوخة”.

وشدد كبارة على “ضرورة متابعة اللقاءات لمعالجة القضايا النقابية والاجتماعية”.

غصن

من جهته، قال غصن بعد اللقاء: “الزيارة هي الاولى لمعالي وزير العمل، وقد تناول البحث الكثير من القضايا الاجتماعية والنقابية. وتركز على استفادة المضمونين من التغطية الصحية بعد بلوغهم سن ال 64، اذ ان المضمون يستمر مضمونا مدى الحياة هو وافراد عائلته على أمل الانتقال من نظام تعويض نهاية الخدمة الى معاش التقاعد”.

أضاف: “تحدثنا عن سلسلة الرتب والرواتب وضرورة اقرارها لأنه من المعيب ان تستمر من العام 2012 الى الآن دون اقرارها”.

وأكد “ضرورة القيام بما يلزم لمنع منافسة اليد العاملة الاجنبية لليد العاملة اللبنانية”، داعيا “اصحاب العمل الى اعطاء الاولوية للعامل اللبناني، وكذلك التشدد في الرقابة والتفتيش لكي نمنع المنافسة غير المشروعة”، لافتا الى “ارتفاع نسبة البطالة خصوصا بين الشباب بسبب هذه المنافسة”.

ولفت غصن الى ان وزير العمل سيدعو لجنة المؤشر الى الانعقاد للعمل على مناقشة تصحيح الاجور، خصوصا وان هذا الامر له بعد اجتماعي واقتصادي حيث ان عجلة الانتاج تدور والاسواق تنتعش”.

السفير المصري

كما استقبل الوزير كبارة السفير المصري نزيه البخاري على رأس وفد من السفارة. وجرى البحث في العلاقات الثنائية لجهة المعاملة بالمثل للأيدي العاملة في الدولتين تطبيقا للاتفاقيات الثنائية، كما اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل العربية كونها احدى منظمات منظومة العمل العربي المشترك المنضوية في اطار جامعة الدول العربية.