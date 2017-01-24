تقرير: الإمارات تتصدّر السياحة الحلال

حلّت الإمارات بالمرتبة الأولى في تطوير أفضل النظم البيئية الحلال، ضمن التقييم العالمي لوجهات السفر، وفقاً لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016- 2017.
وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية، تبعتها تركيا في المرتبة الثالثة، بحسب التصنيف العالمي الذي يقيم دول العالم، استناداً إلى 4 معايير، تشمل حجم السياحة الإسلامية التي تستقبلها وجودة أنظمتها البيئية الحلال وحملات التوعية وحجم مساهمة القطاع في التوظيف.
حلّت الإمارات بالمرتبة الأولى في تطوير أفضل النظم البيئية الحلال، ضمن التقييم العالمي لوجهات السفر، وفقاً لتقرير الاقتصاد الإسلامي العالمي 2016- 2017.
وجاءت ماليزيا في المرتبة الثانية، تبعتها تركيا في المرتبة الثالثة، بحسب التصنيف العالمي الذي يقيم دول العالم، استناداً إلى 4 معايير، تشمل حجم السياحة الإسلامية التي تستقبلها وجودة أنظمتها البيئية الحلال وحملات التوعية وحجم مساهمة القطاع في التوظيف.