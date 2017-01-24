البنتاغون يوافق على مبيعات أسلحة للسعودية بنصف مليار دولار

أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية في بيان أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” وافقت على مبيعات محتملة لنظام مناطيد مراقبة لرصد التهديدات من نوع “74 كيه” للسعودية بقيمة تقدر بنحو 525 مليون دولار، مشيرة الى أن المتعاقد الأساسي غير معروف وأن التكلفة تشمل المعدات ذات الصلة والدعم والتدريب.

بدوره أوضح البنتاغون في بيان أن “وزارة الخارجية ستطلب من الكونغرس، وفق الإجراءات الإدارية المتبعة لمبيعات الأسلحة، الموافقة على حصول السعودية على 10 مناطيد رصد نظام كشف التهديد المتواصل المصنعة من قبل شركة “لوكهيد مارتن”، إضافة إلى المعدات والتدريب لإتقان تشغيل تلك المناطيد”.