“بنك أبوظبي الوطني”: التعافي وفرص الاستثمار أبرز توجهات عام 2017

أصدر “بنك أبوظبي الوطني” تقريره السنوي بعنوان “توقعات الاستثمارات العالمية” لعام 2017، يتناول من خلاله أبرز التوجهات والقضايا التي من المحتمل أن تهيمن على الساحة الاقتصادية والاستثمارية العالمية والإقليمية خلال العام الجاري. ويقدم التقرير تحليلات وآراء قيمة من خبراء الاستثمار بالإضافة إلى التوجيهات بشأن المخاطر والفرص المحتملة التي يحتاج المستثمرون بالنظر إليها من أجل التعامل بنجاح مع المشهد المتغير للاقتصاد الكلي.

ويرى البنك أنه وبعد انقضاء عام استثنائي شهدت خلاله الأسواق تقلبات حادة لم يكن من السهل التنبؤ بها، والتي جاءت نتيجة تطورات عالمية غير مسبوقة، من المتوقع أن يتأثر المشهد الاستثماري خلال العام 2017، مبدئياً، بتبعات بدء تطبيق سياسة الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، في عامه الأول، واستقرار أسعار النفط الخام بالإضافة إلى التقدم المحرز على صعيد المفاوضات المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبهذه المناسبة، قال ألن ماركوس، رئيس قسم استراتيجيات الاستثمار في “بنك أبوظبي الوطني”: “شهد العام 2016 تطورات مهمة وتقلبات كبيرة حيث تعرضت الأسواق لهزات عديدة ما لبثت أن استوعبتها. ونحن متفائلون حيال الأفق الاقتصادي والاستثماري لعام 2017، ونتوقع أن يتفوق أداء الاقتصادين الإقليمي والعالمي على توقعات السوق. وقد شهدنا بالفعل تحركاً صعودياً في أداء أسواق الأسهم نتيجة لاستقرار الشعور العام للمستثمرين وتجاوبهم الاستباقي مع تدابير الإنعاش الاقتصادي التي أعلن عنها ترامب. أما في دول مجلس التعاون الخليجي، نتوقع أن نشهد معروضاً قوياً من السندات والصكوك، وأن تحقق مؤشرات أسواق الإمارات والسعودية أداءً جيداً مدعوماً بتحسن أسعار النفط وانتعاش السيولة”.