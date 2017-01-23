روسيا أكبر مصدر للنفط الخام للصين في 2016

أظهرت بيانات الجمارك إن روسيا أزاحت السعودية عن موقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 20166 مع نمو صادراتها للصين بواقع الربع تقريبا عن عام 2015 لتصل إلى حوالي 1.05 مليون برميل يوميا.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بزيادة 0.9% في صادراتها النفطية للصين خلال 2016 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 1.02 مليون برميل يوميا.

وهذه أول مرة تصبح روسيا فيها أكبر مصدر للنفط الخام للصين على أساس سنوي.