ترامب: لإعادة التفاوض بشان اتفاقية “نافتا” مع المكسيك وكندا قريبا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يعتزم إجراء محادثات قريباً مع قادة كنداوالمكسيك لبدء إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية “نافتا”.

وقال ترامب خلال مراسم تأدية اليمين لعدد من كبار مستشاريه في البيت الأبيض: “سنبدأ المفاوضات الخاصة بنافتا. سنشرع في إعادة التفاوض بشأن نافتا وبشأن الهجرة وأمن الحدود.”

وصرح للصحفيين في كالغاري في ألبرتا قبل اجتماع حكومي يستمر يومين ويركز علي كيفية التعامل مع الإدارة الأمريكية الجديدة “لا أعتقد أن كندا محور التركيز على الإطلاق.”

وأشار ترامب الى أنه سيجتمع مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المكسيك انريكي بيينا نييتو لبدء العمل على تعديل اتفاقية نافتا.