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وزارة الاتصالات حولت 39 مليارا و889 مليونا الى الصندوق البلدي

يناير 20, 2017

أصدرت وزارة الاتصالات اليوم، قرارا قضى بتحويل مبلغ تسعة وثلاثين مليارا وثمانمئة وتسعة وثمانين مليونا وتسعمئة واربعة وستين ألف ليرة لبنانية الى الصندوق البلدي المستقل لدى وزارة المال، وهي عبارة عن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لمصلحة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1-9-2016 الى 30-11-2016.

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أصدرت وزارة الاتصالات اليوم، قرارا قضى بتحويل مبلغ تسعة وثلاثين مليارا وثمانمئة وتسعة وثمانين مليونا وتسعمئة واربعة وستين ألف ليرة لبنانية الى الصندوق البلدي المستقل لدى وزارة المال، وهي عبارة عن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المحصلة لمصلحة البلديات من عائدات الهاتف الخليوي عن الفترة الممتدة من 1-9-2016 الى 30-11-2016.

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