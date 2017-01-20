وزير الاقتصاد من معراب: لخطة شاملة للعام 2017 وهناك أمور مستعجلة تستدعي منا المعالجة

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، في حضور الأمينة العامة للحزب الدكتورة شانتال سركيس ورئيس جهاز الاعلام والتواصل شارل جبور.

عقب اللقاء، وضع خوري الزيارة الى معراب “في إطار التعارف على رئيس القوات، وكانت مناسبة أطلعته خلالها على الأجواء الاقتصادية في البلد بحيث تداولنا بما نقوم به في الوزارة واتفقنا على التعاون الدائم والتواصل بيننا في الملفات الاقتصادية كافة”.

وردا على سؤال، أشار خوري الى أنه “طالما أن الموازنة لم تقر منذ أحد عشر عاما، نحاول اليوم وضع خطة اقتصادية شاملة للعام 2017 حتى تلحظ الموازنة القادمة كامل هذه الخطة، ولكن حاليا هناك أمور مستعجلة تستدعي منا المعالجة”.