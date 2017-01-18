العراق يوسّع مروحة التبادل التجاري مع إيران

توقع رئيس غرفة تجارة محافظة ديالى المحاذية للحدود الإيرانية سامي حميد، أن يتولى مختصّون من الجانبين العراقي والإيراني إعداد اقتراحات، تتعلق بإمكان «توحيد النظام المصرفي بين البلدين، وعلى نحو يساعد على معالجة إخفاقات تواجه النشاط والتبادل التجاريين».

وأكد في تصريح إلى «الحياة»، «الحاجة الملحة لتفعيل التعاون بين الجهات المعنية في البلدين في الاتجاه الذي يخدم تيسير النشاط التجاري وتسديد مستحقات حمولات البضائع والسلع الواردة من إيران، والتي ازدادت وتيرتها خلال السنوات الأخيرة، نظراً إلى حاجة السوق العراقية منها وتحديداً المواد الغذائية والسلع المنزلية».

وكان وفد تجاري إيراني زار العراق، مركزاً في اللقاءات التي عقدها مع المسؤولين في القطاعات المعنية على «ضرورة النهوض بالقطاع التجاري وتفعيل التعاون مع الجانب الإيراني في مجال التبادل النوعي للبضائع، التي يرتفع الطلب عليها في الأسواق العراقية». وطالب بـ «أهمية منح التاجر العراقي التسهيلات اللازمة وفي مقدمها إصدار سمة دخول متعدد».

وشدد رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني أمام الوفد الإيراني، على أن «حـــضور الوفود التجارية والاقتصادية إلى العــــراق يؤشر إلى أهمية الاقتصاد العراقي وسوقه بين محيطه الإقليمي ودول العالم».

ودعا وكيل وزارة الصناعة والمعادن والتجارة الإيرانية رئيس الوفد مجتبى خسرو تاج، إلى «زيادة التبادل وتطوير آليات عمل المنافذ الحدودية ودعمها بالمختبرات المتطورة». وأشار إلى «أهمية العمل على تقليص الحلقات الروتينية لدى إتمام الصفقات التجارية، وعلى تسهيل دخول المواد الغذائية السريعة التلف لأن تأخيرها يسبب خسائر كبيرة للجهة المستوردة».

واعتبر رئيس مركز الاستثمار في غرفة تجارة بغداد علاء النوري، أن «على التاجر العراقي مهمة توفير متطلبات السوق المحلية من البضائع، لا سيما تلك التي تلامس حياته اليومية»، لافتاً إلى «وجود لجان مختصّة تتابع مدى توافر المواد الغذائية التي تعد أهم أركان الحياة ومستويات الأسعار التي تجب ملاءمتها مع مداخيل الأسر العراقية».

وكان الملحق التجاري لإيران في العراق محمد رضا زاده، أفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 13 بليون دولار سنوياً، من ضمنه 6.2 بليون دولار صادرات سلع غير نفطية إيرانية إلى العراق». ولفت إلى أن «صادرات ايران إلى العراق تضاعفت 17 مرة خلال العقد الأخير، ويتضمن جزء كبير من تلك الصادرات، الخدمات الفنية والهندسية والسيارات والمواد الغذائية والألبان.

وكان وزير التخطيط والتجارة العراقي سلمان الجميلي بعد زيارته إيران، أشار إلى «بعض المشاكل في توريد البضائع إلى العراق بعضها يتعلق بالمواصفة العراقية وضرورة مطابقة الصناعات الإيرانية لها». ورأى أن توقيع مذكرة التفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية، تمثل خطوة مهمة في مجال الاستيراد والتصدير». وبحث أيضاً مع الجانب الإيراني إمكان تجهيز الشركات بعض مواد البطاقة التموينية لحساب وزارة التجارة العراقية، خصوصاً الزيت والرز والطحين، إذ يحتاج العراق إلى 35 ألف طن من زيت الطعام شهرياً لسد متطلبات البطاقة التموينية، و75 ألف طن من السكر و110 آلاف طن من الرز. وتبلغ حاجته السنوية من الطحين 4.5 مليون طن، في وقت بدأ العراق يقترب من سد حاجته المحلية من القمح.