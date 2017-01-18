رئيس “مصرف الإنماء”: جنبنا مخصصات إضافية بقيمة 196 مليون ريال في 2016

اعلن الرئيس التنفيذي لـ”مصرف الانماء” عبد المحسن الفارس إن المصرف أضاف مخصصات خلال عام 2016 بنحو 195 مليون ريال للمخصصات الائتمانية.

وبيّن أن إجمالي المخصصات الائتمانية وصلت إلى 946 مليون ريال، ومخصصات محفظة الاستثمار بلغت 118 مليون ريال.

وأضاف أن جودة محفظة القروض لدى “مصرف الإنماء” جيدة جدا، إذ إن نسبة القروض المتعثرة لدى المصرف تعتبر الأقل بين بقية المصارف السعودية وتبلغ 0.77%، مشيرا إلى أن تغطية القروض المتعثرة وصلت إلى 170%.