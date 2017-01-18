قيد التجربة

كي لا يكون الرقم وجهة نظر
5294022_1462105828

رئيس “مصرف الإنماء”: جنبنا مخصصات إضافية بقيمة 196 مليون ريال في 2016

يناير 18, 2017

اعلن الرئيس التنفيذي لـ”مصرف الانماء” عبد المحسن الفارس إن المصرف أضاف مخصصات خلال عام 2016 بنحو 195 مليون ريال للمخصصات الائتمانية.

وبيّن أن إجمالي المخصصات الائتمانية وصلت إلى 946 مليون ريال، ومخصصات محفظة الاستثمار بلغت 118 مليون ريال.

وأضاف أن جودة محفظة القروض لدى “مصرف الإنماء” جيدة جدا، إذ إن نسبة القروض المتعثرة لدى المصرف تعتبر الأقل بين بقية المصارف السعودية وتبلغ 0.77%، مشيرا إلى أن تغطية القروض المتعثرة وصلت إلى 170%.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اعلن الرئيس التنفيذي لـ”مصرف الانماء” عبد المحسن الفارس إن المصرف أضاف مخصصات خلال عام 2016 بنحو 195 مليون ريال للمخصصات الائتمانية.

وبيّن أن إجمالي المخصصات الائتمانية وصلت إلى 946 مليون ريال، ومخصصات محفظة الاستثمار بلغت 118 مليون ريال.

وأضاف أن جودة محفظة القروض لدى “مصرف الإنماء” جيدة جدا، إذ إن نسبة القروض المتعثرة لدى المصرف تعتبر الأقل بين بقية المصارف السعودية وتبلغ 0.77%، مشيرا إلى أن تغطية القروض المتعثرة وصلت إلى 170%.

تقديم تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Share This

Share This

Share this post with your friends!