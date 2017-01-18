مرسوما النفط والغاز أول غيث “استعادة الثقة” والشيطان في التفاصيل!

تفاخر حكومة “استعادة الثقة” انها استطاعت إقرار اثنين من المراسيم ذات الصلة بقطاع النفط والغاز الاربعاء الماضي، بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على اعدادهما، والفشل الذريع في اقراهما من قبل حكومة “المصلحة الوطنية”. واذا كانت السرعة في توقيع المرسومين مؤشراً ايجابياً عند البعض، فإن العديد من المراقبين والمتابعين لقطاع النفط والغاز في لبنان، اعتبروا ان هذه العجلة تشكل عاملاً سلبياً جداً، وتبرهن ان الحكومة الجديدة التي يتمثل فيها مختلف الاطراف، قد نجحت في تكريس التوافق السياسي في الصالونات الضيقة، على قضايا وطنية كبرى بدل اخضاعها للتقييم والنقد والتصويب من قبل الخبراء، وبدل نقاشها بشكل مستفيض من قبل العامة.

يتعلق المرسوم الاول الذي تم اقراره بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع. اما المرسوم الثاني فيتعلق بدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. كما شكل مجلس الوزراء لجنتين وزاريتين لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

في المواعيد السابقة لإقرار المراسيم كان مقدراً ان تكون سنة 2015 هي سنة بدء التنقيب عن النفط والغاز، و2020 هي سنة بدء الاستخراج. وفي زحمة المهام والاستحقاقات التي تنتظر حكومة الرئيس سعد الحريري، واولها قانون الانتخابات، يبدو صعباً ان يتم تحديد موعد جديد لبدء التنقيب، حتى بعد اقرار المرسومين المذكورين، فليس هناك مؤشرات تؤكد ان التنقيب سيبدأ عام 2018، لكن المؤكد ان كل سنة تأخير ستعقد المهمة وصولاً الى احتمال جعلها مستيحلة من الناحية التجارية خلال العقد المقبل.

ووفقاً لتقديرات مؤسسة المسوحات الجيولوجية الأميركية (USGS)، فإنّ الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط يحوي 1.7 مليار برميل من النفط، و122 تريليون قدم مكعب من الغاز. وتبلغ مساحة الحوض 83 ألف كيلومتر مربع، وتشمل شواطئ لبنان، سوريا، قبرص وفلسطين المحتلة. وتُشدّد المؤسسة الأميركية على أنّ الأرقام التي تطرحها تُمثّل تقديرات لكمية النفط والغاز التي يُمكن استخراجها تقنياً.

يكفي استطلاع واحد للرأي أُجري على عينة من 65 من اصل 128 نائباً في البرلمان اللبناني، للدلالة على عمق الفجوة المعرفية ضمن هيئة دستورية رقابية يفترض ان تلعب دوراً مفصلياً في الرقابة على قطاع النفط والغاز في لبنان.

نائبٌ واحد فقط اجاب بانه يعرف بوجود 46 شركة مؤهلة مسبقا في دورة التأهيل التي اجرتها هيئة ادارة القطاع قبل سنوات، في حين ان قرابة خمسين بالمئة من المستطلعين يعرفون أنّ المنطقة الاقتصاديّة اللبنانيّة مقسّمة إلى عشر رقع!

الفجوة المعرفية هذه لا تنحصر بالجسم التشريعي اللبناني، فماذا لو شملت العينة اسئلة من قبيل الملكية المشتركة للاسهم بين العديد من الشركات المؤهلة، ما يعني تقويض التنافسيّة في جولة الترخيص، وصولاً الى تخفيض حصة الدولة في اي عقد سيوقع في المستقبل، وماذا عن الشركات غير المشغلة والتي انشئت وسجلت ببضع آلاف من الدولارات قبل اسابيع من استحقاق التأهيل المسبق للشركات؟ ومن اجرى عملية التقييم وبأي معايير؟ قلة تملك الاجابة عن هذه الأسئلة ولا تتجرأ على البوح بها.

ومن المعلوم ان العديد من الشركات المؤهلة لا وجود لهما إلا على الورق في اللائحة الرسمية لـ46 شركة، أعلنت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول رسمياً عن “تأهيلها” للحصول على حقوق تنقيب وإنتاج.

ابرز سؤال يطرح بعد اقرار المرسومين: هل سيعتمد لبنان على نتائج دورة التأهيل المسبق التي جرت في العام 2013؟ أم سيعيد اطلاق دورة تأهيل جديدة تسمح بدخول شركات احجمت عن التقديم سابقاً. الحديث يبدأ عن الشركات الروسية ولا ينتهي بالقطرية والسعودية.

وكان وزير الطاقة والمياه السابق أرتيور نظريان، قد اصدر قراراً بتاريخ 8 آب (أغسطس) 2014 حمل الرقم 3 /ق.و، أعلن بموجبه عن تأجيل مهلة تقديم طلبات المزايدة من قبل الشركات المؤهلة مسبقاً في دورة التراخيص الأولى للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية، والتي انتهت في 14 من آب (أغسطس) 2014 إلى مهلة ستة أشهر كحد أقصى من تاريخ إقرار مجلس مشروعي مرسومي اللذين اقرا في 4 كانون الثاني (يناير) الجاري.

ويزعم المسؤولون اللبنانيون ان الحكومة اللبنانية لديها استراتيجية لقطاع النفط والغاز، لكن هذه الوثيقة المسماة “استراتيجية” صيغت قبل ثماني سنوات، هي وجهة لا تحظى باجماع الخبراء، وهي بالتأكيد تحتاج الى تعديلات جوهرية بالاستناد الى مستجدات قطاع النفط والغاز في العام 2017، وبعد سبعة اشهر من دخول اتفاقية باريس المتعلقة بالحد من تغير المناخ حيز النفاذ.

وتقول الحكومة اللبنانية انها على استعداد للانضمام إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجيّة، لكن هذه الخطوة لم تحصل بعد، وهناك العديد من مشاريع المراسيم التي تعتبر حساسة ما زالت محاطة بسرية لا تقل عن سرية أهم أسرار الدولة.

ويفترض في حال انضمام لبنان الى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجيّة، ان يستطيع المواطن اللبناني الحصول على الاجابات عن الاسئلة التالية:

ما هي عدد الشركات التي تدفع للحكومة مقابل النفط والغاز والمعادن التي يستخرجونها في لبنان؟ ما هي المبالغ التي تطلب الحكومة اللبنانية الحصول عليها؟ وإلى أين تذهب داخل الحكومة؟ وهل المعلومات المذكورة متاحة للجميع في لبنان؟

تكمن اهمية هذه المبادرة في ان الشركات المستثمرة تكشف عن المدفوعات التي تقدمها للحكومات وتكشف الحكومات عن الدخل الذي تتلقاه. ويمكن أن يكون تحديد التناقضات بين المدفوعات والدخل مثبطا قوياً للفساد وخطوة حيوية نحو المساءلة.

ورغم اهمية هذه المبادرة إلا انها لا توضح ما إذا كانت الحكومة قد وقعت بالفعل على الصفقة الأفضل. وكذلك، فهي لا تقوم برصد إدارة إيرادات النفط، حيث خزان النهب المنظم الذي لا يكتفي مختلف الافرقاء السياسيين بالتلميح اليه، بل يجاهرون بالحديث عنه وبشكل طائفي مذهبي مقيت.

الأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح مسار العمل الحكومي في قطاع النفط والغاز، لكن الأكيد ان الشيطان، لا بل الشياطين تكمن في التفاصيل.