رفع الدعم عن الطاقة ينقذ موازنات الدول المنتجة

استحوذت خطط إدارة العجز في الموازنات السنوية لدى الدول المنتجة للنفط، على رفع الدعم عن المشتقات النفطية منذ بداية تراجع أسعار النفط حتى الآن. وتباينت أهداف هذه القرارات ونتائجها على مستويي الموازنات والمستهلكين، ولجهة التأثير في أسعار السلع والخدمات.

وبين اتجاهات رفع الدعم وخفض أسعار سلع ومنتجات أخرى، رأت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي، أن «تحديد الإيجابيات أو السلبيات الناتجة من هذه الخطط خلال العامين الماضيين بات صعباً». واعتبرت أن «الثابت الوحيد ضمن هذه المعادلة هو أن العائدات من إنتاج النفط والغاز بالأسعار السائدة لم تعد تتناسب واستمرار تقديم الدعم على المشتقات عند الأسعار المتدنية». في المقابل «لا تزال حكومات الدول تحمل على عاتقها خطط دعم للمواطنين خصوصاً في مجال تقديم السكن والتعليم والرعاية الصحية، بالتالي فإن كلفة دعم مشتقات الطاقة بالأسعار السائدة منخفضة على موازنة المواطن ومرتفعة على موازنة الدولة».

ولاحظ التقرير أن موازنات العام الحالي «حملت مؤشرات إيجابية كثيرة، والاتجاه نحو تقليص العجز المتراكم الذي وصل إلى مستويات خطيرة، إذا ما تم وضع الأطر العملية لتطويقها والحد من تأثيراتها السلبية في كل القطاعات الاقتصادية». إذ لفت إلى أن مؤشرات أسواق الطاقة في المنطقة «تدل على وجود خطط لدى المملكة العربية السعودية لرفع الدعم خلال العام الحالي بنسب تصل إلى 30 في المئة على البنزين والمشتقات النفطية الأخرى، و300 في المئة على أسعار الكهرباء». ولم يغفل بروز توقعات بأن «تحمل الموازنة الجديدة تدنياً في أسعار بعض السلع الاستهلاكية بنسبة تتراوح بين 10 و30 في المئة». وأعلنت هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي عن «إجراء تعديلات مستحقة على تعرفة المياه والكهرباء، والذي يأتي ضمن المبادرات الخاصة بحماية البيئة والتنمية المستدامة». وأوضح التقرير أن «المخاوف السابقة من انعكاسات سلبية على القطاع الصناعي لم تكن في محلها، لأن مسارات الأسواق خلال العامين الماضيين أثبتت عدم تأثر القطاع الصناعي بتنفيذ قرارات رفع أسعار مشتقات الطاقة أو رفع الدعم عنها». وأكد أن «الانعكاسات السلبية على القطاع الصناعي تحديداً وبقية القطاعات، ستبدأ بالظهور إذا سجلت أسعار النفط ارتفاعات قياسية تتجاوز 80 دولاراً للبرميل».

وأشار إلى أن السيطرة على انعكاسات رفع الدعم «ممكنة عند تسجيل تراجع ملحوظ مثل ذلك المسجل حالياً. فيما سيكون الوضع أكثر صعوبة وتحدياً، في حال ارتفعت الأسعار في شكل لافت من دون وجود قيود وأطر تنظيمية وتشريعية تمنع تسجيل انحرافات كبيرة في أسعار السلع والخدمات». وبغير ذلك «ستحمل تأثيرات رفع الدعم وصعوبة السيطرة على أسعار السلع والخدمات المتداولة، تحديات وأخطار على القطاعات الاقتصادية».

وأورد التقرير أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز، ففي الإمارات فازت شركة «دودسال» بمناقصة لإنشاء خطوط إمداد في مشروع المصفاة الجديدة في الكويت. وأشار إلى أن قيمة العقد «بلغت ٢٦٥ مليون دينار كويتي. ويتألف المشروع من سلسلة خطوط أنابيب يبلغ طولها ٣٥٠ كيلومتراً، لتوفير ٦١٥ ألف برميل يومياً من الخام و٣٠٠ مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز لمشروع المصفاة الجديدة.

في السعودية، أفادت مصادر في القطاع النفطي بأن شركة «أرامكو السعودية» أبلغت بعض الزبائن الآسيويين حصولهم على كميات خام أقل في شباط (فبراير) المقبل. وكان معظم خفض معروض «أرامكو» في كانون الثاني (يناير) للزبائن في أوروبا والولايات المتحدة، في حين لا يزال المدى الكامل لخفوضات شباط غير واضح.

في إيران، أعلنت شركة «النفط الوطنية» عن اكتشاف احتياطات كبيرة من النفط الصخري في محافظة لرستان غرب البلاد. وأظهرت نتائج مشروع التنقيب عن النفط الصخري في لرستان بوضوح، وجود حقلين كبيرين للاحتياطات بمساحات وكميات مقبولة. ولفتت الشركة إلى أن حجم النفط الممكن استخراجه يبلغ نحو 83 ليتراً في الطن الواحد.

في عُمان، أفادت شركة «بتروفاك» البريطانية بأنها وقعت عقداً بـ600 مليون دولار لمشروع غاز في السلطنة مع «صلالة للغاز البترولي المسال» المملوكة من شركة «النفط العُمانية لتطوير المنشآت» (حكومية). ولفتت إلى أن العقد «يتضمن إجراء أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات لمشروع استخراج غاز البترول المسال في صلالة، في الجزء الجنوبي من عُمان. وتصل مدة العقد إلى 36 شهراً، ويشمل بناء وحدة لغاز البترول المسال والمرافق المرتبطة بها، بما في ذلك خطوط الأنابيب القائمة مع وحدة لتخزين الغاز.