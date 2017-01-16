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انخفاض حاد للتضخم في سلطنة عمان وهبوط أسعار الغذاء

يناير 16, 2017

أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان البيانات التالية لأسعار المستهلكين في كانون الأول تضخم أسعار المستهلكين حيث بلغ في كانون الاول 2016 -0.3% وفي تشرين الثاني 2016 -0.2%.

وقفزت تكلفة المواصلات 9.4% مقارنة مع مستواها قبل عام بعد أن رفعت سلطنة عمان أسعار البنزين ووقود الديزل المحلية في حين زادت أسعار المنازل والمرافق 0.6% وهبطت تكلفة الأغذية والمشروبات نحو 3%

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أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان البيانات التالية لأسعار المستهلكين في كانون الأول تضخم أسعار المستهلكين حيث بلغ في كانون الاول 2016 -0.3% وفي تشرين الثاني 2016 -0.2%.

وقفزت تكلفة المواصلات 9.4% مقارنة مع مستواها قبل عام بعد أن رفعت سلطنة عمان أسعار البنزين ووقود الديزل المحلية في حين زادت أسعار المنازل والمرافق 0.6% وهبطت تكلفة الأغذية والمشروبات نحو 3%

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