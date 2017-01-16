انخفاض أغلب المؤشرات الأوروبية مع ترقب المستثمرين لخطة “بريكست”
يناير 16, 2017
انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول خطة بريطانيا للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.65% إلى 363 نقطة، في تمام الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت بيروت.
وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.75% إلى 11539 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.45% إلى 4899 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7344 نقطة.
انخفضت أغلب مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل التداولات، مع ترقب المستثمرين المزيد من التفاصيل حول خطة بريطانيا للإنسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” القياسي بنسبة 0.65% إلى 363 نقطة، في تمام الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت بيروت.
وهبط مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.75% إلى 11539 نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.45% إلى 4899 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 0.1% إلى 7344 نقطة.