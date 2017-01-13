وزارة الاقتصاد نفت وجود منتجات اسرائيلية في السوق اللبناني

أصدرت وزارة الاقتصاد و التجارة بيانا جاء فيه: “عطفا على ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول منتجات غذائية من صنع اسرائيل موجودة في بعض نقاط البيع في الأسواق اللبنانية، تفيد وزارة الاقتصاد والتجارة أن المنتجات المذكورة هي من صنع تايلاند ومدون على غلافاتها أنها مستوردة لصالح فروع شركة نستلة في دول عديدة، مع ذكر عناوين الفروع في هذه الدول ومنها عنوان الشركة في بيت لحم، وبالرغم من أن المنتجات المذكورة ليست من صنع اسرائيلي، وهي بالتالي ليست مخالفة لقانون مقاطعة اسرائيل.

وقامت الوزارة بالزام الشركة المستوردة باخفاء العبارات التي تمت بأي صلة الى اسرائيل. وأشرف مراقبو الوزارة على عملية وضع اللاصقات على المنتجات كافة لاخفاء هذه العبارات. كما تعهدت الشركة في العمل مستقبلا على عدم استيراد أي منتجات تحمل عبارات أو دلالات لها علاقة باسرائيل.

وتؤكد الوزارة أنها سوف تتابع التحقيقات في هذا الموضوع لضبط أي مخالفة واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية في حق المخالفين”.