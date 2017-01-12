الإنتاج الصناعي البريطاني تعافى في تشرين الثاني

تعافى الإنتاج الصناعي البريطاني في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 مدعوماً بارتفاع أسعار النفط والغاز، وهو ما يعزز مؤشرات على أن اقتصاد بريطانيا احتفظ بقوته الدافعة في أواخر العام الماضي على رغم صدمة استفتاء حزيران (يونيو) الذي صوّت فيه البريطانيون لمصلحة خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي.

لكن البيانات أظهرت أيضاً تدهور الأداء التجاري للبلاد حيث رجحت زيادة قياسية في الواردات على كفة الصادرات التي ارتفعت أيضاً لأعلى مستوياتها على الإطلاق، وهو ما يظهر أن هبوط الجنيه الاسترليني منذ الاستفتاء لم يساهم بعد في تحسن الميزان التجاري البريطاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الإنتاج الصناعي ارتفع 2.1 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) بمفرده متعافياً من هبوط بلغ 1.1 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر).

وارتفع الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية 1.3 في المئة في أعقاب انكماش بلغ واحداً في المئة في تشرين الثاني (أكتوبر).

ويرجع صمود اقتصاد بريطانيا منذ استفتاء حزيران (يونيو) بالكامل تقريباً إلى قطاع الخدمات في البلاد.

وعلى النقيض أظهرت البيانات الرسمية أن قطاع الصناعات التحويلية لم يظهر حتى الآن علامات على استفادة واضحة من هبوط قيمة الجنيه الاسترليني في أعقاب الاستفتاء وتواجه المصانع زيادة كبيرة في تكلفة السلع المستوردة.