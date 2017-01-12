ارتفاع الطلب على السفر بالطائرات في تشرين الثاني

قال «الاتحاد الدولي للنقل الجوي» (اياتا) اليوم (الأربعاء) إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.6 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، مسجلاً أقوى وتيرة له في تسعة أشهر مع تعافي حركة الطيران الأوروبية.

وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة زادت بأقل من الطلب عند 6.5 في المئة، وهو ما يعني ارتفاع معامل الحمولة الذي يقيس مدى إمتلاء الطائرات 0.8 نقطة مئوية إلى 78.9 في المئة مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً في تشرين الثاني.

وارتفع الطلب على السفر على متن الناقلات الأوروبية 8.3 في المئة في تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى أن المنطقة تتعافى من الانقطاعات التي نجمت عن هجمات واضطرابات سياسية وفق «اياتا».

ويتوقع «اياتا» هبوط ربحية شركات الطيران في 2017 من ذروتها العام الماضي.

وقال المدير العام لـ«اياتا» ألكسندر دو جونياك في بيان «تهديدات الإرهاب، التساؤلات حول استدامة التعافي الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط، الجدل المتزايد بشأن الحماية التجارية،كلها من بين بواعث القلق».