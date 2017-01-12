مفاوضات بين المكسيك وإدارة ترامب حول قضايا التجارة والأمن والهجرة

أعلن الرئيس المكسيكيّ انريك بينا نيتو، إن بلاده ستسعى للتفاوض بشأن قضايا تشمل التجارة والأمن والهجرة مع إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

نيتو قال أمام تجمعٍ لدبلوماسيين أجانب إنه سيواصل الترويج لتكاملٍ تجاري حر في أميركا الشمالية، مشيراً إلى أن المكسيك ستشارك في جعل الحدود أكثر أمْناً لكنها لن تشارك في بناء جدار أميركي، وأكّد ضرورة وقف الولايات المتحدة لتدفق الأسلحة غير القانونية باتجاه الجنوب.