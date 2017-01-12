انخفاض الأسهم الصينية للجلسة الثالثة على التوالي

انخفضت مؤشرات الأسهم الصينية في ختام التداولات، للجلسة الثالثة على التوالي، تزامناً مع مخاوف من فرض إجراءات حمائية جديدة في الولايات المتحدة عقب تعليقات الرئيس الأميركي المنتخب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر “شنغهاي” المركب بنسبة 0.55% إلى 3119 نقطة.