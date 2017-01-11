حركة مرفأ بيروت: دخول 4 بواخر ومغادرة 3
يناير 11, 2017
رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 24 باخرة،منها 4 بواخر جديدة حملت 21654 طنا،فيما غادرت 3 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
علا 11 للشحن نضال البعيني
ايسلند باي 13 5070 ذرة الاتحاد اللبناني للشحن
ميديا 16 11584 / 625 مستوعبا ميريت شيبينغ
غاز اكسبلورير الدورة 5200 غازا اوفرسيس شيبينغ
البواخر التي غادرت:نورلاند ، هيدرا ، ام اس سي كلوريندا .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
سي فورس الزوق 33000 بنزينا توفيق غرغور
تانكربلمار البيريه 400 سيارات البدر شيبينغ
جوليا اوكرانيا 3000 زيتا ديفينا لاين
رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 24 باخرة،منها 4 بواخر جديدة حملت 21654 طنا،فيما غادرت 3 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.
البواخر الجديدة:
اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري
علا 11 للشحن نضال البعيني
ايسلند باي 13 5070 ذرة الاتحاد اللبناني للشحن
ميديا 16 11584 / 625 مستوعبا ميريت شيبينغ
غاز اكسبلورير الدورة 5200 غازا اوفرسيس شيبينغ
البواخر التي غادرت:نورلاند ، هيدرا ، ام اس سي كلوريندا .
البواخر المنتظرة :
اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري
سي فورس الزوق 33000 بنزينا توفيق غرغور
تانكربلمار البيريه 400 سيارات البدر شيبينغ
جوليا اوكرانيا 3000 زيتا ديفينا لاين