حركة مرفأ بيروت: دخول 4 بواخر ومغادرة 3

رست اليوم داخل احواض مرفأ بيروت 24 باخرة،منها 4 بواخر جديدة حملت 21654 طنا،فيما غادرت 3 بواخر، وينتظر وصول 3 بواخر بحسب لائحة الغرفة الدولية للملاحة في بيروت.

البواخر الجديدة:

اسم الباخرة الرصيف الحمولة بالطن الوكيل البحري

علا 11 للشحن نضال البعيني

ايسلند باي 13 5070 ذرة الاتحاد اللبناني للشحن

ميديا 16 11584 / 625 مستوعبا ميريت شيبينغ

غاز اكسبلورير الدورة 5200 غازا اوفرسيس شيبينغ

البواخر التي غادرت:نورلاند ، هيدرا ، ام اس سي كلوريندا .

البواخر المنتظرة :

اسم الباخرة آتية من الحمولة بالطن الوكيل البحري

سي فورس الزوق 33000 بنزينا توفيق غرغور

تانكربلمار البيريه 400 سيارات البدر شيبينغ

جوليا اوكرانيا 3000 زيتا ديفينا لاين