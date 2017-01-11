اعتصام لمزارعي الحمضيات في سهل عكار: لوقف الاستيراد من سوريا وتعويضنا عن الخسائر

نفذ مزارعو ومالكو بساتين الحمضيات في سهل عكار اعتصاما شارك فيه عدد كبير من رؤساء بلديات عكار والمنية وفاعليات زراعية في بلدة تل معيان في سهل عكار، “احتجاجا على عدم تصريف الانتاج المحلي والاسعار المتدنية للحمضيات التي تأتي من سوريا والتي ملأت الاسواق والتي انعكست كارثة كبيرة على الانتاج المحلي بالاضافة الى العواصف والجليد والصقيع التي اسقطت الثمار واتلفتها، مما ضاعف معاناة المزارعين الذي تكلفوا غاليا على الموسم وانتظروه من عام الى عام”.

ووجهوا صرخة للمسؤولين وفي مقدمهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الزراعة غازي زعيتر “للعمل على انقاذ المزارعين والتعويض عن الخسائر الفادحة ووقف استيراد الحمضيات من سوريا”.

المصري

وقال رئيس اتحاد بلديات سهل عكار محمد المصري: “تم رفع الصوت منذ ما يقارب الشهر قبل رحيل الحكومة وكان هناك تواصل مع المعنيين في وزارة الزراعة ولكن الحكومة استقالت واليوم نعول على الحكومة الجديدة ورئيسها سعد الحريري والوزير زعيتر لإعطائنا موعدا لشرح معاناتنا والايعاز لمن يلزم لمسح الاضرار. ونأمل الا يضطرونا للنزول الى الشارع لأن عائلاتنا تعتاش من خلال الزراعة واوضاعنا كارثية”.

مطر

وتحدث مصطفى مطر باسم اتحادات بلديات المنية والمزارعين، وقال: “نحن نطالب الرؤساء والعهد الجديد ونناشدهم بألا يضطرونا للنزول الى الشارع في المنية وعكار. واننا نطالب بموعد عاجل مع رئيس الحكومة لشرح همومنا ومعاناتنا ولارسال الخبراء لمسح الاضرار حيث الثمر بفترش الارض. ونناشد الهيئة العليا للاغاثة للتحرك والاطلاع على اوضاعنا المأسوية”.

وأضاف: “نتمنى الا يرغمونا الى النزول الى الشارع لأن الجوع كافر”.