72 مليار دولار دين عام … يحدّد الاولويات الاقتصادية للعهد الجديد

التراجع الاقتصادي في لبنان وصل في السنتين الاخيرتين الى حدود خطرة جداً في ظل تنامي الدين العام الى أكثر من 72 مليار دولار، واتباع سياسات انفاقية من خارج اطار الموازنة على اساس القاعدة الاثني عشرية منذ العام 2005 رغم تقديم الموازنات سنوياً دون اقرارها.

مؤشرات التراجع في مختلف القطاعات الاقتصادية ليست سراً على أحد، فالتصنيفات الدولية انخفضت، تماماً كنسبة النمو التي ناهزت الصفر في ظل توقع البنك الدولي ان تصل لحدود الـ 2,5 بالمائة. فزاد الشغور الرئاسي الطين بلة، فضلاً عن التداعيات الاقليمية وارتفاع عدد النازحين السوريين الذين القوا بثقلهم على واقع الاقتصاد اللبناني وارتفاع نسبة البطالة ومستوى الاستشفاء وغيرها من المؤشرات الحيوية .

هذا الواقع المؤسف تحوّل اليوم الى خريطة لتفاؤل الاقتصاديين بمستقبل افضل مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة المؤقتة التي يطالبها اصحاب الشأن بانقاذ لبنان من دوّامة الاقتصاد الاسود وتحريك عجلة الانتاج والصناعة والتجارة لضمان عودة الاستثمارات والسواح والاسواق الى عهود سابقة.

وبين أولويات الحكومة المؤقتة المترتبة وبين ضرورات العهد الجديد برسم سياسات اقتصادية على طول السنوات المقبلة ، يفنّد الخبراء لويس حبيقة، وسيم شاهين وكمال حمدان لـ”الاعمار والاقتصاد” خطوط العمل الاساسية.

حبيقة : طمأنة العالم الداخلي والخارجي من اولويات الحكومة

سؤال بروفيسور اقتصاد وادارة الاعمال في جامعة سيدة اللويزة، الدكتور حبيقة اقتصر على دور الحكومة الجديدة الاساسي في تلك المرحة الدقيقة، فأكّد على ان “الثقة” هي المفتاح لأي تغيّرات ايجابية قد تحصل على مختلف الاصعدة. مشيراً الى انه في ظل المؤشرات السلبية التي سادت في البلد بسبب اليتم الرئاسي والركود الحكومي والنيابي، فإن اهم ما يجب ان تقوم به الحكومة الحالية بمختلف أطيافها، هو طمأنة العالم الداخلي والخارجي على عودة لبنان الى الاطارالدستوري والتشريعي الصحيح، ومنه الى موقعه الاقتصادي الحيوي. الامر الذي يعزّز برأيه الاستثمارات الخارجية فضلاً عن تحفيز السياحة مما يضمن عودة السواح من مختلف الدول.

تلك “الثقة” لا تتأمّن الا من خلال خطوات اساسية يجب ان تكون ضمن الاولويات الحكومية لخّصها حبيقة بنقطتين، اهمها اقرار قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وثانيها اقرار التعيينات وخصوصاً تلك التي تعكس صورة لبنان في الخارج ومن ضمنها حوالي 30 سفير في دول متعددة شغر موقعهم منذ وقت طويل. “

هي حكومة مؤقتة انتقالية، لا تستطيع حسب حبيقة ان “تشيل الزير من البير” ، الا ان رسم الخطوط العريضة لمسار عملها وتأمين عودة الثقة بلبنان السياسي، الاقتصادي، السياحي والامني تشكّل الخطوة الاولى على الطريق الصحيح نحو بداية منتجة ومطمئنة للعام 2017 .

الخبيران الاقتصاديان، الدكتوران كمال حمدان ووسيم شاهين، رسما من جهتهما الخطوط العريضة لسياسة تتماشى مع بداية عهد جديد مسؤوليته كبيرة في ظل فراغ دام لفترة طويلة تبعه ركود اقتصادي وسياحي خفّض من نسب النموّ ورفع الدين العام وفرّط في انفاق من خارج اطار الموازنة دام 12 عاماً ..

شاهين : الموازنة هي الاساس

من جهته، اعتبر العميد السابق لكلية عدنان القصار لادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية الاميركية، الدكتور وسيم شاهين بأن التنظيم المالي يشكّل الاولوية الاقتصادية الاساسية، واولى خطواته الموازنة ووقف الانفاق على قاعدة الاثني عشرية، مع جميع تشعّباتها من رفع للنفقات الاستثمارية الى تخصيص موازنة للقضايا الاجتماعية.

حكومة العهد الجديد استنبطت وزارات جديدة تتطلّب تعديل الموازنات القديمة على هذا الاساس واقرار موازنة ضمن برنامج جديد للحكومة يشمل عملية الاصلاح وتعزيز النفقات الاستثمارية، فضلاً عن اهمية تحقيق فائض اولي أعلى للحد من العجز وبالتالي الحد من الدين.

الخطوة الثانية التي تطرّق اليها شاهين تطال السياسة النقدية، حيث ان البلد تبرمج في العشرين سنة الاخيرة وتحديداً منذ الـ 1994 على دعم سعر صرف الليرة، وبالتالي فانه يجب الحد من الدين العام كي يتوقّف ضغط الاسواق على تحديد سعر صرف الليرة. واعتبر ان الاسس الاقتصادية يجب ان تتغيّر لصالح تحسين سعر الصرف وكلما تحسّن الوضع الاقتصادي، اقتربت الليرة من قيمتها وقوتها الحقيقية .

ما سبق الاشارة اليه، يتأثّر بدرجات النمو ونسبة التضخم، في هذا السياق تحدث شاهين عن نقطة ثالثة مهمة تطال تحقيق درجة نموّ اعلى عبر سياسات مالية حكيمة تتوزّع بين دعم النفقات الاستثمارية من جهة وتحفيز القطاع الخاص من جهة اخرى. فضلاً عن اهمية الامتثال لجميع القرارات الدولية المتعلقة بالامور النقدية..

بين السياسة المالية والاخرى النقدية التي تطرّق اليها شاهين، تقاطع رأيه مع حبيقة لضرورة تحسين وضع المخاطر السيادية من خلال زيادة الثقة عبر الدفع السياسي واجراء انتخابات نيابية بوقتها المحدد، لان التمديد التقني يمكن ان يكون مؤشراً سلبياً للاسواق. وبالتالي فان احترام المواعيد السياسية والدستورية في الشق السياسي له انعكاساته على الواقع الاقتصادي والمالي ..

حمدان : واقع اقتصادي منهك يفرض نفسه على جدول المشاريع الانتخابية

لا تختلف الاصلاحات المطروحة عن وجهة نظر مدير مؤسسة البحوث والاستشارات، الدكتور كمال حمدان، الذي ارتأى بداية تشريح واقع البلد الاقتصادي والانطلاق منه الى اقتراحات لاولويات العهد الجديد.

واقع اقتصادي يصفه حمدان بـ “المنهك والمعرّض لمخاطر من النوع غير المألوف، مع توالي انحدار المؤشرات في السنوات الخمس الاخيرة، وتسجيل معدلات نموّ منخفضة، فضلاً عن الضغوط الدولية الكبيرة للالتزام بالقوانين المالية، اضافة الى تأزّم الوضع السوري والصغوطات الخليجية الاخرى. “

كلها عوامل دفعت الاقتصاد اللبناني بحسب حمدان الى حافة الهاوية فتجاوز العجز التراكمي الـ 10 مليارات دولار، الامر الذي كاد يستنزف كل الفوائض التي تراكمت في الـ 2007 والـ 2010 وبلغت 14 مليار دولار آنذاك.

اضافة الى ذلك، تطرّق حمدان الى تنامي العجز في الحسابات المالية العامة فشهد العام 2016 ارتفاعاً ملحوظاً بالانفاق مقابل الانخفاض في الواردات وتحمل المصرف المركزي لحاجات الدولة المالية وحيداً. فضلا ًعن اشارات صارمة من مؤسسات التصنيف الدولية بضرورة التخفيض من درجة التصنيف السيادي للبنان …

جرّاء هذا الواقع، عدّد حمدان اولويات العهد الجديد بخطوات متسلسلة، اولها ادراك المسؤولين لاهمية الوضع المأزوم المتجه بسرعة نحو السيناريو الكارثي، وتفهّم ان كافة المسكّنات التي ساعدت لبنان على الصمود سابقاً، لم تعد قائمة وعلى سبيل المثال باريس 1 و 2 و 3 ، اضافة الى الخليج بدوره الحاضن …

خمسة او ستة اشهر تفصلنا عن الانتخابات النيابية، على هذا الاساس شدد حمدان على ضرورة تحريك عشرات القوانين القابعة في أقبية المجلس النيابي، اعادة قراءتها ووضع لائحة في اهمها، واولها تلك الصادرة دون ان يكون لها اية مراسيم تنظيمية كالتي تتعلق باصلاحات مالية وضوابط الانفاق العام، فضلاً عن مشروع الشيخوخة والتقاعد .. واعتبر انه على الاقل يجب بلورتها وتحضير المراسيم التنظيمية مع ما يتطلبه هذا الموضوع من ارادة سياسية من جهة وجهد بشري من جهة أخرى.

على سبيل المثال، تطرق حمدان الى مشروع حماية المستهلك وكسر الاحتكار، الذي لم يقرّ رغم صدور 8 مشاريع وضغط المجتمع الدولي لانعاشه. تماماً كمشروع سلامة الغذاء الذي أقرّ وينقصه المراسيم التنظيمة.

ترتبط كافة المشاريع بمصادر تمويلية وارادة سياسية، فشدد بالتالي حمدان على ان كل ما تم ذكره يجب ان يتم من زاوية الشروع في اصلاحات جذرية ببنية الانفاق والنظام الضريبي وصولاً الى اعادة الاعتبار للاستثمار الحكومي في المرافق والخدمات العامة الاساسية والبنى التحتية كالنقل والطرقات، اضافة الى جمع النفايات والكهرباء والصحة …

ربطاً بما سبق، اعتبر حمدان ان الاصلاحات في النظام الضريبي يجب ان تحصل بدءاً من رفع الطابع التصاعدي للنظام، تخصيص القطاع المصرفي بمعدلات أكبر وفرض ضرائب على التحسين العقاري.

في المقابل، فإن شوازات الانفاق العام لا يحتملها اي عقل في دولة شبه مفلسة، فاعتبر حمدان ان هذه الامور الملحّة يمكن ان تشكّل مقدّمة دسمة لجعل مضمونها مادة اساسية للتنافس بين البرامج الانتخابية.. فينطلق بذلك العمل على أسس صحيحة تحرّر الشعب من ذكريات مريرة وتعيده الى واقع وطن حاضن واقتصاد قوي يضمن المستقبل .