“توتال” تغلق وحدة تكرير تابعة لها في الولايات المتحدة بشكل مفاجئ

قررت شركة “توتال بتروكيميكال آند ريفنينف” التابعة لشركة “توتال” الفرنسية إغلاق إحدى وحدات التكرير في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع بسبب عطل بمصفاتها، في تكساس.

وقالت الشركة في بيان أرسلته للجنة جودة البيئة في تكساس، إن الوحدة 830 توقفت عن العمل بشكل مفاجئ بعدما تعطلت بعض المعدات إلى جانب مضخة زيت التشحيم.

وأضافت أن المشاكل التي طرأت بالوحدة أدت إلى انطلاق انبعاثات ملوثة صباح السبت وتوقفت بعد ذلك بساعة، لكنها قالت إن هذه النتائج كانت مجرد تقديرات أولية.

وتقع المصفاة التي تنتج 225 ألف برميل يومياً في شرق هيوستن.