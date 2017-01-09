“فولفو” تتوقع تصدير 50% من إنتاج مصنعها المقرر بناؤه في الولايات المتحدة

تتوقع شركة “فولفو” السويدية للسيارات تصدير نصف إنتاج المصنع الذي تعتزم بناؤه في الولايات المتحدة إلى العالم.

وأكد رئيس مجلس إدارة “فولفو”، هاكان سامويلسون، أن مصنع تشارلستون في ولاية كارولاينا الجنوبية، الذي سيكون أول مصنع لـ”فولفو” في أميركا الشمالية بعد مصنعيها في السويد والصين، سيبدأ بإنتاج الجيل المقبل من السيارات المتوسطة الحجم من طراز “إس 60” عام 2018.

وقال سامويلسون متحدثاً للصحافيين فى ديترويت عشية افتتاح المعرض الدولي للسيارات في مدن ميشيغان، إن المصنع ستكون له طموحات “عالمية”.

وأضاف: “سينتج بالطبع للسوق الأميركية، لكن نصف الإنتاج تقريبا سيتم تصديره”، مشيرا إلى أن المصنع سيوظف حوالي ألفي شخص.