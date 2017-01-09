مصر تتفاوض مع كوريا الجنوبية على تمويلات بـ798 مليون دولار

كشف مصدر مطلع بوزارة التعاون الدولي المصرية أن الوزارة ستتفاوض مع حكومةكوريا الجنوبية للحصول على تمويلات ميسرة بإجمالي 7988 مليون دولار خلال العام الجاري، لتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية بالتعاون مع الدولة الآسيوية.

وتأمل الوزارة أن تسفر المفاوضات عن توقيع 3 اتفاقيات مع الجانب الكوري، تشمل قرضاً ميسراً بقيمة 42 مليون دولار لإنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام التكنولوجيا الفوتوفولتية قدرة 20 ميغاوات في مدينة الغردقة، واتفاقية قرض آخر بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الأولى من الخط الخامس لمترو الأنفاق في القاهرة الكبرى. وتستهدف الاتفاقية الثالثة توفير منحة لا ترد قيمتها 6 ملايين دولار لإنشاء كلية مصرية كورية للتكنولوجيا في محافظة بني سويف.